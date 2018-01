Real Madrid | Cristiano Ronaldo annuncia il suo futuro | “Voglio restare qui…”

Cristiano Ronaldo : "Voglio restare qui. Amo il Real Madrid" : Cominciavano a moltiplicarsi le voci che lo volevano lontano dal Real. Cristiano Ronaldo le rimanda tutte al mittente e sottolinea: "Amo questo club e voglio restarci". Il fenomeno portoghese non ha ...

Calciomercato Milan - Bonucci nei radar del Real Madrid? : Calciomercato Milan, Bonucci ai blancos a giugno? Dopo aver messo sul taccuino il nome di Donnarumma, il Real Madrid mette anche il nome di Leondardo Bonucci per la prossima stagione. Il difensore italiano, dopo le grandi stagioni con la maglia della Juve, con il Milan non è scattata ancora la scintilla, nonostante sia il capitano della società Milanese. Bonucci, infatti non è riuscito fino a qui, a ripetersi le stagioni precedenti. Il ...

Real Madrid pronto a fare spesa in Serie A : in estate assalto ad Icardi - Alisson e Bonucci : Comunque andrà a finire questa stagione, il Real Madrid in estate effettuerà una vera e propria rivoluzione. Florentino Perez è intenzionato a cambiare pelle alla squadra, in quanto i ‘Blancos’ sembrano essere arrivati alla fine di un ciclo. Non per niente si parla di una possibile cessione dell’uomo simbolo delle Merengues degli ultimi anni: ovvero Cristiano Ronaldo, il quale si è appena visto negare un adeguamento del ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ Il mister bianconero sul futuro : Real Madrid - Chelsea o Psg? Sono già in una grande squadra : JUVENTUS, conferenza di ALLEGRI: “Troppe chiacchiere, Napoli bello e vincente, Buffon deciderà cosa fare, Cuadrado…”. Il Conte Max ha parlato in vista del match con il Chievo(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:16:00 GMT)

Dalla Spagna : il Real Madrid ha tesoretto di 300 milioni per Neymar : Il Real Madrid ha pronti 300 milioni per Neymar. Lo riporta oggi lo spagnolo 'Marcà, secondo cui Florentino Perez, ha già messo in moto una rivoluzione in vista della prossima estate. Il percorso fin ...

Real Madrid - quasi 13 milioni di euro per migliorare l’area urbana del Bernabeu : Miglioramenti zona Bernabeu, il Real Madrid punta a rinnovare l'area attorno allo stadio per migliorare l'esperienza dei tifosi e dei visitatori. L'articolo Real Madrid, quasi 13 milioni di euro per migliorare l’area urbana del Bernabeu è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Probabili Formazioni Valencia-Real Madrid Liga 27 gennaio 2018 : Altro weekend di Liga e altro weekend di grandi emozioni che solo il campionato spagnolo può regalarci. In questa giornata il match di cartello è rappresentato sicuramente dalla sfida tra Valencia e Real Madrid di sabato 27 gennaio alle ore 16:15, una sfida tra due compagini che stanno vivendo un momento decisamente differente. I padroni di casa infatti occupano il terzo posto in classifica tuttavia a soli cinque punti dai blancos, i quali ...

Neymar via dal Psg - Al Khelaifi fa tremare Barcellona : "ti vendo al Real Madrid - ma solo se…" : Il presidente del Psg Al Khelaifi apre uno scenario clamoroso che mette paura al Barcellona: "vendo Neymar al Real, ma solo se…" Neymar LaPresse/AFP Parole che fanno tremare il… Barcellona. Perché l'...

Real Madrid - Ronaldo : "Delusi - ma c'è la Champions : il torneo più importante" : "Il 2017 rimarrà un anno magico, probabilmente il migliore della mia carriera. Sia a livello individuale che di squadra". Nonostante il periodo particolarmente negativo del suo Real Madrid (reduce dal ...

Real Madrid - Cristiano Ronaldo : 'Se vinciamo la Champions altra stagione incredibile' : Non è certamente un gran momento quello che sta vivendo il Real Madrid, in grave crisi di gioco e di risultati. La squadra di Zinedine Zidane è addirittura a 19 punti dal Barcellona, seppur con una ...

Real Madrid - Ronaldo : 'Se vinceremo la Champions sarà anno super' : Il Real Madrid non naviga certo in acque tranquille: lontanissima dalla vetta in Liga, eliminata a sorpresa ieri nei quarti della Coppa del Re, eppure Cristiano Ronaldo, premiato per la terza volta di ...

Real Madrid - Zidane : 'Stagione fallimentare - responsabilità mia. Col Paris Saint Germain mi gioco il posto' : Una sconfitta che ha avuto il sapore di un vero e proprio colpo di grazia. Dopo il pesante tonfo interno contro il Leganes e la clamorosa conseguente eliminazione in Coppa del Re, la stagione del Real ...

Real Madrid - addio a Cristiano Ronaldo solo se arriva Neymar : Real Madrid, addio a Cristiano Ronaldo solo se arriva Neymar Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Real Madrid, addio A Cristiano Ronaldo – Tiene decisamente banco a Madrid la questione legata al futuro di Cristiano Ronaldo. CR7 VIA solo SE arriva IL BRASILIANO Il fuoriclasse portoghese sembra ogni giorno di più lontano dal Real, ma secondo indiscrezioni ...

Crisi Real Madrid - Zidane ora traballa : ''Io responsabile - mi gioco tutto contro il Psg'' : Madrid - Crisi nera per il Real Madrid: ora Zinedine Zidane è a serio rischio esonero. Un nuovo capitolo dell'annus horribilis delle merengues si è consumato mercoledì sera quando i Blancos sono stati ...