Rally di Montecarlo 2018 Streaming video e diretta tv | vincitore | percorso | orario 27

Rally Montecarlo - vola Ogier nella seconda tappa - ma Tanak è scatenato : Si accende il Rally di Montecarlo. Al termine della seconda tappa della prova di apertura del mondiale al comando c'è Sebastien Ogier sulla Ford Fiesta ufficiale. Alle spalle del cinque volte iridato ...

Rally Montecarlo 2018 : Sebastien Ogier è al comando ma uno scatenato Ott Tanak è in scia : È stata una lunga giornata a Montecarlo. Dopo l’antipasto di ieri, oggi si sono disputate sei prove speciali, che hanno visto delinearsi la classifica tra vittorie di tappa e colpi di scena per via delle particolari condizioni meteo, con pioggia e fango. Dopo il day-2 del Rally monegasco la classifica è comandata da Sebastien Ogier (M-Sport Ford), davanti ad Ott Tanak (Toyota Gazoo), che segue a 15″ di ritardo. L’estone è stato ...

Rally Montecarlo 2018 : pronti via ed è subito super Sebastien Ogier - mentre Thierry Neuville finisce nella neve e perde 4 minuti : Ha preso il via, come sempre in notturna, la ottantaseiesima edizione del Rally di Montecarlo. La prima prova del campionato del mondo Rally 2018 è scattata subito all’insegna dello spettacolo e dei colpi di scena e con il campione del mondo in carica, Sebastien Ogier (Ford Fiesta), davvero sugli scudi. Il francese, infatti, ha centrato un doppio successo nei primi due stage e ha concluso la prima giornata di gara con 17.3 secondi di ...

Rally Wrc Montecarlo - caccia a Ogier. I temi del mondiale 2018 al via : Tutti a caccia di Sebastien Ogier. E' il cinque volte iridato di Gap il pilota da battere anche nell'edizione 2018 del mondiale Rally che scatta mercoledì da Montecarlo con lo shakedown. Su una ...

WRC 2018 : da Montecarlo riparte il mondiale Rally - info diretta tv streaming : Prenderà il via giovedì 25 gennaio il mondiale di rally 2018 che, come di consueto, si apre con il prestigioso appuntamento del rally di Montecarlo. Sulle strade del Principato i piloti del WRC si contenderanno la vittoria nel primo appuntamento stagionale e cercheranno punti importanti per la classifica. WRC 2018: Sebastien Ogier a caccia del sesto trionfo L’86a edizione del rally di Montecarlo, prova d’apertura del World rally Championship ...

Rally Montecarlo 2018 : si riparte dal Principato! Sebastien Ogier è pronto a difendere il titolo : Scatta il Mondiale Rally 2018 e lo fa, come consuetudine, con la ottantaseiesima edizione del Rallye di Monte-Carlo, gara storica che si svolge attorno al celebre Principato incastonato da Francia e Italia. Si partirà giovedì 25 gennaio e sarà subito Sebastien Ogier (Ford Fiesta) contro tutti. Il cinque volte campione del mondo (vittorioso a Montecarlo nella scorsa edizione) sarà il nemico pubblico numero uno e rimetterà in palio il suo titolo ...

