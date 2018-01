RADJA NAINGGOLAN e ALESSANDRO FLORENZI Il regalo per Palmiro C’è posta per te

RADJA NAINGGOLAN e Alessandro Florenzi… :

RADJA NAINGGOLAN E ALESSANDRO FLORENZI/ I milioni cinesi tentano il Ninja? (C’è posta per te) : FLORENZI e NAINGGOLAN, celebri giocatori della AS Roma, ospiti su Canale 5. L’esterno romano ha sottolineato come il gruppo in questo momento di difficoltà sia molto unito.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 13:00:00 GMT)

RADJA NAINGGOLAN - look stravagante. Alisson ci scherza su : 'Che stile!' : Un look stravagante, uno scherzo social. Il portiere della Roma Alisson Becker ha pubblicato una foto di Radja Nainggolan presentatosi a Trigoria per l'allenamento con un look davvero particolare: una ...

Ma come ca...lcio ti vesti? Nainggolan in tuta - ma non in una qualsiasi : ecco come RADJA si è presentato a Trigoria : Alisson Becker pubblica la foto di Nainggolan prima degli allenamenti con una strano look, la foto del calciatore della Roma è virale Radja Nainggolan si è presentato a Trigoria per gli allenamenti ...

RADJA NAINGGOLAN - tentazione cinese : offerta da 13 milioni netti all'anno : Per Radja Naingollan spunta l' offerta cinese . 'L'offerta che lo riguarda' si legge in un articolo de Il Tempo , 'sarebbe di un contratto da 13 milioni di euro netti l'anno , quasi il triplo di ...

Roma - RADJA NAINGGOLAN non convocato per la sfida con l'Atalanta : Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l' Evergrande , club cinese guidato in panchina da Fabio Cannavaro , avrebbe offerto 40 milioni per avere Nainggolan. Uno scenario, quello della ...

Hubner difende RADJA : 'Fumo e alcol? Io e Nainggolan facciamo quello che fanno tutti...'. : Dopo il video postato da Radja Nainggolan , centrocampista della Roma , sul proprio profilo Instagram , nel quale riprende se stesso ad una festa di Capodanno fumando e bevendo alcolici e bestemmiando ...

Capodanno di eccessi per RADJA NAINGGOLAN - le dirette sui social mentre bestemmia ubriaco : Alcol a volontà per Radja Nainggolan, che ha deciso di festeggiare il nuovo anno insieme ad alcuni amici all'insegna di una serata alcolica. Il giocatore della Roma si è...

RADJA NAINGGOLAN/ 'Champions? Siamo ancora in corsa - su di noi nessuno ci avrebbe scommesso' : RADJA NAINGGOLAN, il forte centrocampista della Roma non fa drammi per la gara di Champions League persa contro l'Atletico Madrid e punta dritto al futuro.(Pubblicato il Fri, 24 Nov 2017 17:22:00 GMT)