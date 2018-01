Quarta puntata di Immaturi – La serie | anticipazioni del 2 febbraio coi primi problemi

Immaturi : anticipazioni Quarta puntata di venerdì 2 febbraio 2018 : Immaturi Agli Immaturi quarantenni di Canale 5 tocca anche l’occupazione: nella quarta puntata della fiction, in onda venerdì prossimo, gli studenti “over” dovranno restare a dormire a scuola insieme ai compagni, ufficialmente per sostenere i propri diritti, ma in realtà per mettere in atto corteggiamenti e riavvicinamenti come i migliori quindicenni. Ci scapperanno baci e scoperte inattese, con conseguenze non piacevoli per ...

Immaturi-La serie - trama Quarta puntata : equivoci e bugie : Anticipazioni Immaturi-La serie, quarta puntata: la bugia di Lorenzo Buon successo anche per la seconda puntata di Immaturi-La serie seguita da 3.730.144 telespettatori pari al 16% di share. Stasera va in onda la terza puntata ma cosa accadrà nella quarta puntata di Immaturi-La serie in onda il 2 febbraio? Le vicende di Francesca, Piero, Virgilio, Serena, Luisa e Lorenzo stanno appassionando il pubblico di Canale5. I sei amici devono ripetere ...

Don Matteo 11/ Anticipazioni terza e Quarta puntata 1 febbraio e 25 gennaio : vittima di bullismo : Questa sera, giovedì 25 gennaio, alle 21.25 su Rai 1 torna Don Matteo 11, con la terza puntata della nuova stagione sulle avventure del sacerdote di Gubbio, interpretato da Terence Hill.(Pubblicato il Thu, 25 Jan 2018 22:46:00 GMT)

Don Matteo 11 : anticipazioni Quarta puntata di giovedì 1 febbraio 2018 : Don Matteo 11 Don Matteo è tornato ed è subito boom di ascolti. La serie più ecumenica della tv, con il consolidato mix di giallo e commedia, si è dimostrata anche in questo undicesimo capitolo una vera e propria macchina da guerra, in grado di collezionare nei primi 4 episodi una media di oltre 7.300.000 spettatori ed uno share del 30%. Ascolti da record per una serie con all’attivo 11 stagioni e 224 episodi. Merito di una squadra ormai ...

THE X- FILES - I ricordi non sono come sembrano nello Sneak Peek della Quarta puntata : La quarta puntata dell’undicesima serie di The X-FILES, intitolata "The Lost Art of Forehead Sweat", ci chiarisce uno dei dubbi su cui ruota lo show dalle sue origini. Darin Morgan, sceneggiatore e regista della puntata, ci porta a scoprire come sono nati gli X-FILES. come si può vedere dallo Sneak Peek rilasciato dalla Fox, i due agenti si trovano nel loro ufficio mentre parlano di alcuni ricordi dell’infanzia, che risultano ...

'Meraviglie - La penisola dei tesori' stasera in tv su Rai1 - anticipazioni della Quarta puntata : Torna questa sera 24 gennaio su Rai1 , l'appuntamento con 'Meraviglie - La penisola dei tesori' , il fortunato programma televisivo documentaristico ideato e condotto da Alberto Angela . anticipazioni ...

‘Romanzo famigliare’ sbaraglia la concorrenza : pieno di ascolti per la Quarta puntata : Ancora un grande successo per la fiction ‘Romanzo famigliare’, che con la quarta puntata trasmessa ieri su Rai Uno, ha...

“Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e anticipazioni. : Quarta puntata con Romanzo Famigliare, la nuova fiction di Raiuno, composta da sei puntate. Un racconto che mette in luce le tante contraddizioni, ma anche le grandi similitudini generazionali che dividono, e allo stesso tempo uniscono, le vite dei componenti della famiglia Liegi, una delle casate di origine ebraica più in vista di Livorno con […] L'articolo “Romanzo Famigliare” – Quarta puntata di martedì 16 gennaio 2018 – Trama e ...