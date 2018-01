: Può una sbeccatura di un binario lunga 23 centimetri far deragliare un treno? - Bigalfry : Può una sbeccatura di un binario lunga 23 centimetri far deragliare un treno? -

(Di sabato 27 gennaio 2018) "È difficilissimo che i 23che si sono staccati dalsiano stati l'effetto dell'incidente. Si può discutere se siano stati la causa o una concausa. Questo lo capiremo solo dalle simulazioni scientifiche che andranno fatte con le perizie che ovviamente non facciamo noi". Lo ha detto il direttore dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Amedeo Gargiulo, in un'intervista al Tg2000, il telegiornale di Tv2000, in merito all'incidente ferroviario di Pioltello. "Noi per nostra correntezza di attività e fatalità - ha aggiunto Gargiulo - 15 giorni prima dell'incidente avevamo fatto una circolare agli addetti ai lavori del settore, in primis Rfi, sottolineando di avere ancora una maggiore attenzione sulle vicende della manutenzione". "Le norme europee - ha ricordato Gargiulo - che ...