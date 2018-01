Puglia non solo estate | alla scoperta del Fischietto di Rutigliano

Primitivo dalla Puglia agli Usa. Donald pazzo per il rosso (che non ha mai assaggiato) : In Italia gli spiritosoni si stanno già sbizzarendo: e quale vino potrebbe piacere a uno come Trump se non il Primitivo, lui che non ha proprio la fama di un uomo evoluto? Ah ah. Però il vino pugliese è davvero tra i preferiti del presidente Usa, che ne ha ordinato 720 casse da sei bottiglie all'azienda Chiaromonte di Acquaviva delle Fonti, nel territorio della doc Gioia del Colle: un totale di 4320 bottiglie, un affare che ha fruttato da ...

Ilva : anche la Puglia ritira la sospensiva e l'impianto non sarà spento il 9/1 : Passo avanti nella vicenda dell'Ilva di Taranto. Il presidente Emiliano sottolinea che il ricorso rimane però in piedi fino a quando non sarà raggiunto un accordo sul piano industriale e ambientale -

L'Ilva non spegne : la regione Puglia rinuncia allo stop : Roma, 29 dic. (askanews) Anche la regione Puglia dopo il Comune di Taranto ha depositato la rinuncia alla richiesta di sospensiva al TAR sul DPCM che contiene il Piano Ambientale per Ilva. È un ...

Puglia Questo territorio non è solo ILVA : solo così, e con una politica pubblica che non invada gli spazi privati ma si impegni e si limiti a rimuovere gli ostacoli, diventeremo attrattivi per investitori esterni. http://www.agoramagazine.it ...

Ilva/ Rischio chiusura impianti : Puglia non ritira ricorso - Calenda blocca il tavolo. Renzi pronto a mediare : Ilva, Rischio chiusura impianti: Puglia non ritira ricorso, Calenda blocca il tavolo. Renzi pronto a mediare. I sindacati lanciano un appello ad Emiliano, interviene governatore Liguria(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 18:19:00 GMT)

Calenda contro la Regione Puglia : 'Se non ritira il ricorso l'Ilva chiude il 9 gennaio' : 'Se la richiesta di sospensiva fosse accolta dal Tar il 9 gennaio l'Ilva di Taranto si avvierebbe allo spegnimento'. Così il ministro dello Sviluppo, Carlo Calenda, spiega la conseguenza che ha il ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi ultim'ora : Calenda - “Ilva chiude se la Puglia non ritira il ricorso” (20 dicembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: le prime indiscrezioni sulla finanziaria. Appello di Sergio Mattarella ai partiti politici. Pronto ad immolarsi per l'Isis. (20 dicembre 2017).(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 16:40:00 GMT)

LINO BANFI/ "Ho fatto ridere due Papi : Ratzinger è un fan di nonno Libero e ama la Puglia" : LINO BANFI, l'attore pugliese racconta del suo rapporto particolare con papa Wojtyla e papa Ratzinger. Quest'ultimo sarebbe un fan di nonno Libero e avrebbe una grande passione per la Puglia(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 15:30:00 GMT)

Vasco non si ferma più e nel 2018 torna in Puglia : ecco dove e quando - : "Vasco Non Stop". Non è solo il titolo di una monumentale raccolta di canzoni, non è solo il titolo del tour fissato per l'estate del 2018, ma è proprio lo stile di vita che ha scelto Vasco Rossi . Il ...

Gravina in Puglia - calciatore sviene durante il derby con l'Altamura : non è grave - partita sospesa : Giuseppe Gargiulo, difensore ventenne della squadra di casa, ha subito un trauma cranico dopo uno scontro durante la gara di serie D. Gli esami all'ospedale...

Puglia.Sanità - audizioni III Commissione. M5S : "I medici non vedono Emiliano da due anni? L'Assessore latita anche in Commissione" : Per questo abbiamo invitato gli stessi medici a non prestare il fianco alla politica partecipando ad inaugurazioni in pompa magna di strutture di assistenza territoriale che, in realtà, sono scatole ...