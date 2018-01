PS4Rilasciato PS2 ELF LOADER per PS4 4 05

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di sabato 27 gennaio 2018) Lo sviluppatore Nominus continua a rilasciare ottimi port per la console PS4.Questa volta un tool molto conosciuto su PS2 chiamato ELF.ELFè stato inizialmente sviluppato da Mirakichi, EP e dlanor,ripreso da sp193,un utilissimo tool per PS2 che permette di spostare, copiare, rinominare, eliminare i file e gestire le partizioni.Purtroppo al momento non è possibile gestire la partizione da dispositivo rimovibili.Ecco alcune caratteristiche: Caratteristiche: Spostare, copiare, rinominare, eliminare i file. Gestire le partizioni. Supporta le skins . Supporta capacità HDD fino a 2TB.(su PS4 NON DISPONIBILE) Supporta memorie di massa USB con capacità fino a 2 TB.(su PS4 NON DISPONIBILE) Download PS2 ELFFONTE Twitter L'articoloPS2 ELFper PS4 4.05 proviene da GamesandConsoles.