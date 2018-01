PS4Rilasciato GenGP4 e ps4-ftp-vtx v1 4 1 by XVortex | la fine di PKG Kitchen

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di sabato 27 gennaio 2018) Se cercate un tool-all-in-one più automatizzato e semplice da utilizzare,lo sviluppatoreha rilasciatoe un nuovo aggiornamento di ps4-ftp-vtx.GenPS4 è il sostituto di PKG,un tool che permette di effettuare il dump del vostro gioco(sia PSN o BD) trasformandolo in un file pkg. Guida 1) accendere la console, inserire il disco (o il titolo PSN), installare tutte le patch di gioco; 2) Eseguire il payload ps4-ftp-vtx.bin , connettersi al client FTP PS4; 3) Riduci a icona (pulsante PS), ma non chiudere il browser WWW; 4) Esegui il gioco, assicurati di avere il menu principale, ridurre a icona il gioco (pulsante PS); 5) Scarica il gioco utilizzando il comando DUMP CUSAxxxxx , aspetta fino al completamento; 6) Riavvia la tua console, rimuovi il disco, disinstalla il gioco (per ulteriori test); 7) Esegui ilnella cartella di dump come parametro (o trascinare ...