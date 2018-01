PS3Rilasciato PSP Emu Selector

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di sabato 27 gennaio 2018) Lo sviluppatore Kozarovv con l’aiuto di mysis ha rilasciato PSP EMU.PSP EMUè un’applicazione molto facile da utilizzare perchè basata sulla versione modificata del programma di installazione XMB Manager Plus e permette la modifica delle versioni dei file psp_emulator sul firmware 4.81, 4.82 (CEX, DEX, DECR (decr non testato)). ). Guida Installa il file pkg. Apri l’applicazione e segui le istruzioni su schermo. Come usare MINIS2 NON CRIPTATO con PSP ISO Esegui l’app e seleziona ” USE DECRYPTED MINIS2.EDAT”, quindi esci dall’app. Vai alla cartella Launcher Remaster, solitamente dev_hdd0/game/PSPC66820/USRDIR Qui puoi posizionare la tua configurazione personalizzata chiamata MINIS2.EDAT Il file MINIS2.EDAT dovrebbe essere un semplice file txt rinominato. Esempio di MINIS2.EDAT: BOOT_MODE = 200010000 SDRAM_SIZE = ...