PRONOSTICI SERIE B Quote e scommesse sulle partite | cosa succederà al Piola? 23^

PRONOSTICI SERIE B / Quote e scommesse sulle partite : focus su Venezia Cesena (23^ giornata) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse per le partite della 23^ giornata. Sfida aperta al Piola tra Pro Vercelli e Ascoli: quali gli effetti del ritorno di Grassadonia?. (Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:51:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse delle partite : Sassuolo-Atalanta (22^ giornata - oggi 27 gennaio) : Pronostico Serie A, le Quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:19:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse delle partite : Crotone-Cagliari (22^ giornata - oggi 27 gennaio) : Pronostico Serie A, le Quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 09:22:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse sulle partite di campionato. Palermo-Brescia (23^ giornata) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse per le partite della 23^ giornata. Sfida aperta al Piola tra Pro Vercelli e Ascoli: quali gli effetti del ritorno di Grassadonia?. (Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:51:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse delle partite (22^ giornata - oggi 27 gennaio) : Pronostico Serie A, le Quote e le scommesse per la 22^ giornata. Juventus favorita nell'anticpo del sabato contro il Chievo al Bentegodi, nonostante le defezioni.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 08:07:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE B/ Quote e scommesse sulle partite di campionato (23^ giornata) : Pronostici Serie B: le Quote e le scommesse per le partite della 23^ giornata. Sfida aperta al Piola tra Pro Vercelli e Ascoli: quali gli effetti del ritorno di Grassadonia?. (Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 03:42:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A 27-28 Gennaio 2018 : Consigli Scommesse 22^ Giornata : Finalmente il 22^ turno di Serie A, praticamente un girone dopo, non vede più squadre con gare da recuperare, in virtù delle due gare disputate lo scorso mercoledì. Un preambolo necessario, perchè la stanchezza potrebbe anche condizionare qualche gara e, di rimando, le giocate per le Scommesse. Si parte con una sabato abbastanza soft, con la Juventus impegnata a Verona nel posticipo, mentre domenica pomeriggio andrà seguita con attenzione ...

Serie A 22esima giornata - PRONOSTICI e risultati di tutte le partite in calendario - 27-28 Gennaio - - Ultime Notizie Flash : Dopo la cassa con il raddoppio di settimana scorsa, proviamo a portare a casa una nuova cassa per la 22esima giornata con l'analisi di tutti i match di UNF sport. A seguire tutti i risultati della ...

PRONOSTICI SERIE A/ Scommesse e quote dei recuperi : Sampdoria Roma - i precedenti e le date chiave : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 17:58:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : la Roma è favorita a Marassi (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: le scommesse e le Quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:59:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse : Lazio Udinese - Sampdoria Roma. Come finirà all'Olimpico? (recuperi) : PRONOSTICI SERIE A: le scommesse e le Quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 12:01:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Scommesse e quote sui recuperi : Lazio Udinese - Sampdoria Roma : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote sulle partite di recupero nel campionato. Lazio Udinese e Sampdoria Roma valgono tantissimo per la lotta ai posti utili per la Champions League(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 11:07:00 GMT)

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse : difficile la vittoria del Napoli (21giornata - oggi 21 gennaio 2018) : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse fissate alla vigilia della 21giornata. Occhi puntati su Inter-Roma: sfida aperta a San Siro.

PRONOSTICI SERIE A/ Quote e scommesse sulle partite (21^ giornata - oggi 21 gennaio 2018) : Pronostici Serie A: le Quote e le scommesse fissate allla vigilia della 21^ giornata. Occhi puntati sul big match Inter-Roma: sfida apertissima a San Siro domenica.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 00:49:00 GMT)