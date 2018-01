Probabili Formazioni FC Utrecht-Ajax | Eredivisie 28-01-2018

Probabili Formazioni SERIE B / Moduli - scelte e dubbi degli allenatori : il grande ritorno (23^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: le scelte degli allenatori per la 23^ giornata del campionato cadetto. Torna sulla panchina della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia. (Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:52:00 GMT)

Diretta / Sudtirol-Triestina streaming video e tv : Probabili Formazioni - quote - orario e testa a testa : Diretta Sudtirol-Triestina: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Scontro in zona play off tra altoatesini e alabardati(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:18:00 GMT)

Diretta / Santarcangelo-Albinoleffe streaming video e tv : Probabili Formazioni - quote - orario e testa a testa : Diretta Santarcangelo-Albinoleffe: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Romagnoli a caccia di punti salvezza, seriani in ripresa(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:16:00 GMT)

Diretta / Pordenone-Bassano streaming video e tv : Probabili Formazioni - quote - orario e testa a testa : Diretta Pordenone-Bassano: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I ramarri ancora in crisi ospitano i lanciatissimi veneti (Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:13:00 GMT)

Diretta / Mestre-Fermana streaming video e tv : Probabili Formazioni - quote - orario e testa a testa : Diretta Mestre-Fermana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Veneti lanciati dalle ultime due vittorie, marchigiani invece in calo(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 12:12:00 GMT)

Diretta Sassuolo-Atalanta dalle 18 : Probabili Formazioni - dove vederla in tv : REGGIO EMILIA - Fari accesi sul Mapei Stadium: alle 18 in punto c'è il fischio d'inizio di Sassuolo-Atalanta , anticipo 22esima giornata di Serie A. Gasperini ha in scia tre vittorie di fila in ...

Probabili Formazioni 22a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 22.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 22.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 riparte con la Juventus campione d’Italia, che ormai ha inanellato il sesto scudetto consecutivo, inizia con tutte le squadre […]

Pro Vercelli Ascoli / Streaming video e diretta tv : orario e Probabili Formazioni - quote e protagonisti : diretta Pro Vercelli Ascoli info Streaming video e tv: scontro salvezza al Piola, eccovi probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie B(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Probabili Formazioni Ross County-Rangers - Scottish Premiership 28-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Ross County-Rangers, 24^ Giornata di Scottish Premiership 2017/2018, ore 15.00: possibile esordio per Cummings dal 1′. Terminata la settimana della Scottish Cup si ritorna a pensare al campionato e questa domenica al Global Energy Stadium si affronteranno Ross County e Rangers nel posticipo della ventiquattresima giornata. Gli Staggies, allenati da Owen Coyle, sono ultimi in classifica con 17 punti e reduci ...

Inter Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv : Probabili Formazioni - orario e risultato live. Precedenti : Inter Milan Primavera, info Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live. Dalle ore 13:00 di oggi pomeriggio, il derby meneghino per il campionato Primavera(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:50:00 GMT)

Probabili Formazioni Serie A/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori. Gli squalificati (22^ giornata) : Probabili formazioni Serie A: le scelte degli allenatori in vista della 22^ giornata del Campionato. E' emergenza in casa Cagliari tra assenti e squalificati.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:49:00 GMT)

Probabili Formazioni Serie B / Moduli - scelte e dubbi degli allenatori : crisi lagunare (23^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori per la 23^ giornata del campionato cadetto. Torna sulla panchina della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia. (Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Probabili Formazioni Barcellona-Alavés Liga 28 Gennaio 2018 : Le Probabili Formazioni di Barcellona-Alavés, 21^ Giornata Liga Spagnola ore 20:45: Valverde fa scendere in campo i titolarissimi, compreso André Gomes. Antuña si affida alla coppia Guidetti-Munir e all’ex Milan Rodrigo Ely in difesa. Al Camp Nou il Barcellona, che ha sconfitto l’Espanyol nel turno infrasettimanale di Copa del Rey, ospita il piccolo Alavés nel posticipo della 21esima giornata della Liga Spagnola. Ci aspettiamo ...