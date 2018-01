Per non dimenticare | la Shoah come la vediamo noi

Giornata della Memoria : inaugurazioni - visite guidate - film e teatro Per non dimenticare l'Olocausto : Gli spettacoli sono rivolti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (Don Minzoni, Gessi di San Pietro in Vincoli, Ricci Muratori, V. da Feltre di San Pietro in Campiano, Montanari, ...

Giornata della Memoria : inaugurazioni - visite guidate - film e teatro Per non dimenticare l'Olocausto : Gli spettacoli sono rivolti alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado (Don Minzoni, Gessi di San Pietro in Vincoli, Ricci Muratori, V. da Feltre di San Pietro in Campiano, Montanari, ...

Acqua : Grasso - in Sicilia non si è pensato a piano Per garantire questa risorsa : Palermo, 27 gen. (AdnKronos) - "Non solo l’Acqua è un’emergenza a Palermo, mi pare che anche i rifiuti siano tra i problemi principali. Emergenze così gravi mettono in risalto la Sicilia come una delle regioni più a rischio nel nostro Paese sotto il profilo dei diritti negati". Lo ha detto il leader

Pd - D'Incecco (Pd) : non mi ricandido ma continuerò a lavorare Per la gente - : 'Dopo due legislature consecutive in Parlamento e 37 anni di politica attiva sul territorio, ho deciso di fare un passo indietro e di non candidarmi alle prossime elezioni'. Lo afferma la deputata Pd, Vittoria D'Incecco. 'E' per me una scelta sofferta e ...

Incidente ferroviario di Pioltello - 4 oPerai di Rfi sorpresi al lavoro nell’area sotto sequestro. Non hanno fornito spiegazioni : Quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi a un centinaio di metri dal “punto zero” della linea Cremona-Milano, all’altezza di Pioltello, dove giovedì scorso è deragliato il treno 10452, provocando 3 morti e un centinaio di feriti. Il gruppo era al lavoro, ma quell’area è sotto sequestro. La polizia li ha bloccati e portati in questura per identificarli. Nei loro confronti potrebbe ...

Perché il mercato scommette sugli emergenti nonostante la stretta Fed : L’esposizione in bond emergenti dei grandi gestori è ai massimi da settembre 2014, quella sulle azioni è ai livelli di giugno 2015...

Liste Pd - chi entra e chi esce : non c’è De Vincenti. Calenda : sPero in un ravvedimento oPeroso : Tra i rappresentanti del Governo in lista non mancano le esclusioni eccellenti, a partire dal ministro della Coesione territoriale...

'La mia candidatura a Palermo è un imPerativo categorico. Il no di Bartolo? La scelta del collegio non è possibile' : ... però devo dire che il risultato alla fine è positivo: il 70% dei capilista sono del territorio, il 50% sono new entry rispetto alla politica". Il presidente del Senato ha spiegato: "Nonostante le ...

Pietro Grasso : "La mia candidatura a Palermo è un imPerativo categorico. Il no di Bartolo? La scelta del collegio non è possibile" : "La mia candidatura su Palermo non vuole essere una imposizione. Serve a potenziare quelli che sono i consensi eventuali che posso raccogliere. Non deve essere vista assolutamente come una prevaricazione". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di Liberi e Uguali, a Palermo per incontrare alcuni dei prossimi candidati alle nazionali, tra cui Erasmo Palazzotto e Antonella Monastra.Grasso sarà capolista nella Sicilia occidentale per il Senato. ...

Carlo Calenda attacca il Pd sulle liste : "Non ricandida gente seria - sPero ci ripensi" : Carlo Calenda attacca il Pd sulle liste da presentare alle elezioni politiche del 4 marzo uscite nella notte dal Nazareno.Come suo solito il ministro dello Sviluppo economico fa partire i suoi strali da Twitter: "Qual è il senso di non candidare gente seria e preparata, protagonista di tante battaglie importanti come De Vincenti, Nesi, Rughetti, Tinagli, Realacci, Manconi - scrive -. spero che nelle prossime ore ci sia un ravvedimento ...

Sequestrati dalla guardia di finanza di Ragusa 60.000 prodotti cinesi Per la cura della Persona non sicuri : ...conclusa dalle Fiamme Gialle iblee conferma l'importante ruolo di polizia economico-finanziaria svolto quotidianamente mediante il contrasto di ogni tipo di espediente che danneggi l'economia e le ...

Calenda : il Pd non ricandida gente seria - sPero ci ripensi : Duro attacco del ministro Carlo Calenda sulle liste del Pd. "Quale è il senso di non candidare gente seria e preparata, protagonista di tante battaglie importanti come De Vincenti, Nesi, Rughetti, Tinagli, Realacci, Manconi", si chiede su Twitter Calenda, che aggiunge: "spero che nelle prossime ore ci sia un ravvedimento operoso. Farsi del male da soli sarebbe incomprensibile".

A Lenzerheide Brignone Per ora 3ª : La francese Tessa Worley, con il tempo di 1.05.33, è al comando dello slalom gigante di coppa del mondo di sci donne di Lenzerheide seguita dalla tedesca Viktoria Rebensburg in 1.05.85. Terza e migliore delle azzurre Federica Brignone in 1.06.58. Per l'Italia ci sono poi Marta Bassino, 6/a in 1.06.

Procuratore Milano : minaccia Isis resta alta. Pg Roma su Regeni : impegno Per verità non verrà meno : Migranti minori non accompagnati; lotta alla criminalità organizzata. Sono alcuni dei passaggi delle relazioni d'apertura dell'anno giudiziario dei Procuratori generali delle Corti d'appello. Nelle relazioni - dove si delinea un Paese con forti criticità - si parla anche di sovraffollamento delle carceri; dell'aumento di omicidi e femminicidi; di una impennata di reati anche attraverso la rete; di abusi su minori. E non ultimo di casi in aumento ...