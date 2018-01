Pensione di vecchiaia e anticipata | a chi spettano? Intanto è attesa sui decreti

Pensione anticipata e di vecchiaia : le uscite per quest'anno Video : La Riforma Fornero ha portato molte novita' sulle #Pensioni nel corso degli ultimi anni, novita' di certo non gradite ai lavoratori e ai pensionati. Con le elezioni politiche ormai vicinissime, meno di due mesi, la campagna elettorale ha tra i suoi temi principali proprio una nuova, possibile riforma pensioni addirittura c'è chi, come il centrodestra, propone l'abolizione della Legge Fornero [Video] in toto, ma nel frattempo i cambiamenti gia' ...

Nel 2018 la Pensione di vecchiaia : età - requisiti e nuove norme Video : Quando sentiamo parlare di eta' pensionabile, la misura di riferimento per l’Inps è la pensione di vecchiaia. Si tratta della misura che si centra ad una eta' prestabilita e con un altrettanto prestabilito numero di contributi da versare. Nella Legge di Bilancio alla voce pensione di vecchiaia nulla di nuovo è stato fatto, ma per quanto riguarda la misura tra 2018 e 2019 molto cambiera'. Inoltre, la pensione di vecchiaia è quella da cui parte ...

Nel 2018 la Pensione di vecchiaia : età - requisiti e nuove norme : Quando sentiamo parlare di età pensionabile, la misura di riferimento per l’Inps è la pensione di vecchiaia. Si tratta della misura che si centra ad una età prestabilita e con un altrettanto prestabilito numero di contributi da versare. Nella Legge di Bilancio alla voce pensione di vecchiaia nulla di nuovo è stato fatto, ma per quanto riguarda la misura tra 2018 e 2019 molto cambierà. Inoltre, la pensione di vecchiaia è quella da cui parte ...

Pensione di vecchiaia e anzianità : dal 2019 più anni e contributi - ufficiale Video : Come ampiamente previsto il governo non fa alcun passo indietro e dunque nessuna modifica a due punti cardine della riforma #Pensioni attuata con la Legge Fornero: a causa del tanto discusso adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita si avra' dal 2019 un innalzamento dei requisiti per andare in Pensione. Nonostante le pressanti richieste delle parti sociali ma anche di alcune parti politiche, sia della maggioranza che dell'opposizione, non ...

Pensione di vecchiaia e anticipata : età e contributi richiesti - le deroghe Video : Le ultime notizie sulle pensioni [Video] riguardano i requisiti di eta' per la Pensione di vecchiaia e i requisiti di contributi per la #Pensione anticipata che, a causa delle regole imposte dalla Legge Fornero, continuano ad aumentare di anno in anno. Infatti se gli anni di eta' anagrafica per andare in Pensione di vecchiaia aumentano per l'adeguamento alla speranza di vita, cioè l'allungamento della vita media per come calcolato dall'Istat, ...

La Pensione di vecchiaia 2018 - requisiti - beneficiari e anticipi Video : Quando si parla di #Pensioni la materia è molto vasta con molte forme di pensione presenti nell'ordinamento nostrano. Un fatto questo che è inequivocabile ed stato in qualche modo confermato dai dati Ocse usciti ieri 5 novembre e riportati da tutti i media, compreso il noto quotidiano economico Il Sole24Ore. Secondo l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dei paesi area UE, l’eta' pensionabile in Italia, che risulta tra le ...

Ultime Pensione anticipata 2017 - Ape e uscita vecchiaia : quale conviene? Video : uscita con #pensione anticipata, novita' dell'anticipo pensionistico Ape volontario e attesa della pensione di vecchiaia: quale pensione conviene ai nati nei primi anni '50 prossimi all'uscita? E' il quesito che molti contribuenti si stanno facendo in vista dell'aumento dell'eta' di uscita per le #pensioni anticipate e per la pensione di vecchiaia a partire dal 2019 di cinque mesi. Il sito specializzato Pmi.it ha risposto al quesito di un ...

Ultime Pensione anticipata 2017 - Ape e uscita vecchiaia : quale conviene? : uscita con pensione anticipata, novità dell'anticipo pensionistico Ape volontario e attesa della pensione di vecchiaia: quale pensione conviene ai nati nei primi anni '50 prossimi all'uscita? E' il quesito che molti contribuenti si stanno facendo in vista dell'aumento dell'età di uscita per le pensioni anticipate e per la pensione di vecchiaia a partire dal 2019 di cinque mesi. Il sito specializzato Pmi.it ha risposto al quesito di un ...

Ultime Pensione anticipata e vecchiaia 2017 : uscita 30 - 40 - 50 e 60enni di oggi : Niente da fare per il blocco dell'età di uscita per la pensione anticipata e per le pensioni di vecchiaia dal confronto tra il Governo e i sindacati di ieri. L'età della pensione crescerà di cinque mesi dal 1° gennaio 2019 e anche le uscite anticipate si aggiorneranno ai nuovi requisiti anagrafici. Sulla base della crescita della speranza di vita calcolata dall'Istat, tra poco più di un anno gli aggiornamenti verranno fatti ogni due anni e si ...

Pensione di vecchiaia nel 2018 : ecco come centrarla con le novità della manovra Video : = Mobile === Mobile Quando si parla di eta' pensionabile la misura che si tira in ballo è la #Pensione di vecchiaia. Questa è la misura che l’Inps ha per soggetti con contributi da lavoro non troppo numerosi e che devono aspettare di raggiungere l’eta' stabilita per andare in Pensione. Allo stesso tempo è la Pensione di vecchiaia quella al oggetto dell’anticipo che offrono ...

Pensione di vecchiaia nel 2018 : ecco come centrarla con le novità della manovra : Quando si parla di età pensionabile la misura che si tira in ballo è la Pensione di vecchiaia. Questa è la misura che l’Inps ha per soggetti con contributi da lavoro non troppo numerosi e che devono aspettare di raggiungere l’età stabilita per andare in Pensione. Allo stesso tempo è la Pensione di vecchiaia quella al oggetto dell’anticipo che offrono sia l’Ape sociale che l’Ape volontario, anche se quest’ultimo ancora deve partire. Che ...

Ultime Pensione anticipata 2017 : novità uscita gravosi 2019 ma solo su vecchiaia Video : = Mobile === Mobile Le categorie dei lavoratori che eviteranno l'aumento dell'eta' di uscita per le #Pensioni di vecchiaia a 67 anni dal 2019 e a 64 per la #pensione anticipata o con più di 43 anni di contributi ed il nuovo sistema di calcolo della speranza di vita a partire dal 2021: saranno questi gli argomenti del confronto fissato per oggi, 13 novembre 2017, tra il ...