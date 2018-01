: Pd,Orlando:ignorate proposte innovative - NotizieIN : Pd,Orlando:ignorate proposte innovative - CybFeed : #BreakingNews Pd,Orlando:ignorate proposte innovative -

"Non mi pare che nella maggioranza del Partito ci sianodi grande rinnovamento". Lo ha detto il ministro della Giustizia, a Catanzaro parlando con i giornalisti a margine dell'apertura dell'anno giudiziario, in replica ad alcune affermazioni del segretario Pd, Matteo Renzi. "I fatti stanno in un'altra direzione ha aggiunto- tra i nomi che avevamo proposto c'erano giovani ricercatori. Se il tema era scegliere tra le nostree i giovani c'erano tutte le possibilità di farlo".(Di sabato 27 gennaio 2018)