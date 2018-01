Pd | Renzi silura nomi eccellenti E Calenda | Ci facciamo male

: Matteo Renzi, la scelta clamorosa: non lo candida. Chi è il ministro che resta fuori dalle liste del Pd… - lucacampitello : Matteo Renzi, la scelta clamorosa: non lo candida. Chi è il ministro che resta fuori dalle liste del Pd… - HerminaGyorgy : RT @Libero_official: FOTO - Nella notte dei lunghi coltelli Pd, arriva il colpo a tradimento a Palazzo Chigi - MichelaRoi : RT @Libero_official: FOTO - Nella notte dei lunghi coltelli Pd, arriva il colpo a tradimento a Palazzo Chigi - Bierbrauer53 : RT @Libero_official: FOTO - Nella notte dei lunghi coltelli Pd, arriva il colpo a tradimento a Palazzo Chigi - Poppulista : RT @Libero_official: FOTO - Nella notte dei lunghi coltelli Pd, arriva il colpo a tradimento a Palazzo Chigi -

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 27 gennaio 2018) "Farsi delda soli è incomprensibile". Il ministro allo Sviluppo ecoco, Carlo, non resta zitto. E, a poche ore dall'infuocata direzione piddì, attacca a testa bassa Matteo. A molti nel Pd non è infatti piaciuto il blitz del segretario per imporre i suoi fedelissimi nelle liste dem. Salvo sorprese sono rimasti fuori"", come il ministro Claudio De Vincenti, il senatore Luigi Manconi, nonostante il lungo elenco di firme a sostegno della riconferma, e il deputato Ermete Realacci. "Qual è il senso di non candidare gente seria e preparata, protagonista di tante battaglie importanti - ha tuonato- spero che nelle prossime ore ci sia un ravvedimento operoso".Il clima al Nazareno è pessimo. I rapporti con la minoranza dem, che questa notte non ha votato in direzione il via libera alle liste, ...