Pd | Renzi | «Liste? Abbiamo scelto la migliore squadra per vincere»

Nella notte strappo sulle liste Pd - la minoranza non vota. Renzi : “Squadra straordinaria” : «Abbiamo una squadra straordinaria, è la squadra migliore per vincere», dice il segretario Matteo Renzi Nella conferenza stampa in cui presenta le liste del Pd per il Parlamento, dopo giorni di tensioni nel partito. La chiusura delle candidature non sembra dunque aver chiuso le polemiche con la minoranza del partito per il numero di candidati espre...

Elezioni - 'orlandiani' contro Renzi : veti e mortificazioni su liste Pd : "Va bene ora lo stop a polemiche, ma non è vero, come dice Renzi, che non ci sono stati veti. Ci sono stati veti e mortificazioni che potevano essere evitate". Lo affermano alcuni "orlandiani" ...

Pd, Renzi presenta le liste: "E' la squadra migliore", ma con la minoranza è rottura "Quando vai a chiudere un elenco conmeno spazi di prima c'e' amarezza e dispiacere. Ma è fisiologicoe umano il ricambio delle persone. Vedremo cosa fare in caso dirinunce", ha detto il segretario del Pd presentando le liste

Liste Pd - Matteo Renzi : “Convinti di aver messo in campo la miglior squadra per vincere le elezioni” : Dopo una notte, a tratti drammatica, per la composizione delle Liste spetta al segretario del Pd, Matteo Renzi, che aveva definito la composizione dei collegi “devastante”, prendere la parola sul caos all’interno del partito. Contro le scelte si sono scagliati un po’ tutti: gli interni con la minoranza, guidata dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, e dagli esterni come il ministro dello Sviluppo economico, Carlo ...

Renzi presenta le liste Pd e sfida al confronto tv Di Maio - Salvini e Berlusconi : Matteo Renzi vuol fare confronti televisivi con Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Lo ha detto lo stesso segretario Pd in conferenza stampa al Nazareno. "Ci avevano chiesto confronti e duelli - ha...

Renzi ha completato l'opera. L'accusa del lettiano Meloni - escluso dalle liste Pd : "Un regolamento di conti" : Matteo Renzi ha concluso l'opera, cominciata con la defenestrazione di Enrico Letta da Palazzo Chigi. Questo il senso delle parole di Marco Meloni, deputato uscente del Pd vicino all'ex premier Letta e non ricandidato da Renzi nelle liste per le elezioni del 4 marzo."Non conosco le ragioni per le quali non mi sia neppure stata proposta una candidatura, neppure in posizione precaria o in un collegio difficile, e non amo le dietrologie. Posso ...

Pd - ok a liste : minoranza non vota. Boschi a Bolzano - Bonino a Roma - LoRenzin a Modena - Fedeli a Pisa : La direzione del Partito democratico ha approvato verso le 4 del mattino le liste per le prossime elezioni politiche. Andrea Orlando aveva chiesto un'ora di tempo per valutare i nomi ma la...

Renzi al lavoro con in suoi al Nazareno - il Pd ritocca le liste : Roma, 27 gen. (askanews) - Due ore di tempo per tagliare il traguardo delle candidature. Salvo nuovi slittamenti. Lo stato maggiore del Pd è riunito al Nazareno per completare le liste dei candidati ...