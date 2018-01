Pd | caos liste Le minoranze non votano Renzi | ' Scelta devastante'

Liste per le Politiche - la notte del Pd per uscire dal caos : Sanga in corsa - ma rischia : Entro domani (domenica 28 gennaio) le Liste per le Politiche, Camera e Senato, vanno depositate. E i giochi sono quasi chiusi, dopo ore convulse anche per Bergamo e i suoi esponenti politici. Il ...

caos liste - direzione Pd termina alle 4 e le minoranze non partecipano al voto. Emiliano : “Renzi ha garantito i suoi fedeli” : Diciotto ore. Questo il tempo trascorso tra la prima convocazione della direzione del partito Democratico, prevista per venerdì alle 10.30 (e fatta slittare alle 16 ufficialmente per non “sovrapporsi all’inaugurazione dell’anno giudiziario”), poi da metà pomeriggio fatta scalare alle 20 e, ancora, posticipata alle 22.30. L’avvio reale solo alle 02.29 di sabato mattina. alle 4 la direzione dem, cha messo il timbro ...

Pd - veti e ritardi : liste nel caos - braccio di ferro Renzi-Orlando : ... i tempi di Prodi, delle coalizioni forzate, delle macchine partito per far vincere la coalizione più che la forza politica, sono tramontati, Prodi continua a ripetere maggioritario, maggioritario, ...

M5S - caos parlamentarie e liste cambiate : «Sono ancora provvisorie - non ufficiali» : Se non è tutto da rifare, come chiede un comitato di autocandidati esclusi in Puglia, poco ci manca. Le liste dei candidati M5S nei collegi plurinominali pubblicate domenica sera sono sparite...

caos LISTE/ Tutti i nomi del patto - di governo - Renzi-Berlusconi : Nel Pd è stata battaglia su ogni candidatura. Idem in Forza Italia. Renzi e Berlusconi hanno bisogno di truppe fedeli pronte a seguirli.

Liste Pd - caos sui nomi : scontro con la minoranza e direzione rinviata 3 volte. Slitta presentazione Boschi a Bolzano : Non è bastata la riunione notturna con Andrea Orlando e Michele Emiliano. E neppure i giorni di trattative, in corso tuttora, tra Matteo Renzi e la minoranza del partito. È caos dentro il Pd tanto che la direzione che deve dare il via libera alle Liste è stata rinviata tre volte: prima alle 16, poi alle 20 e infine è stata convocata ufficialmente per le 22.30. Non solo. Sintomo evidente dell’incertezza è anche lo Slittamento della ...

M5S - caos parlamentarie e liste cambiate : 'Sono ancora provvisorie - non ufficiali' : Se non è tutto da rifare, come chiede un comitato di autocandidati esclusi in Puglia, poco ci manca. Le liste dei candidati M5S nei collegi plurinominali pubblicate domenica sera sono sparite dal blog.

caos liste Pd - Cuperlo : “C’è volontà di un accordo - ma la riduzione dei parlamentari sia divisa equamente” : La direzione Pd, convocata per stamane alle 10:30 e posticipata alle ore 16:00 ufficialmente “per evitare di sovrapporsi con l’inaugurazione dell’anno giudiziario” (così recita la nota del partito fatta uscire alle 8:00), deve decidere la composizione delle liste elettorali: chi candidare dove e tiene banco la richiesta delle minoranze dem, guidate da Andrea Orlando e Michele Emiliano, di rispettare le quote per correnti, ...

CANDIDATI PD - ELEZIONI 2018/ caos liste - Giachetti : “caro Renzi - no al proporzionale”. Ci sarà Tommaso Cerno : liste e CANDIDATI Pd, ELEZIONI politiche 2018: Caos nomi, oggi in Direzione si votano le liste. Giachetti scrive a Renzi, "no al proporzionale, corro per uninominale". Spunta anche Cerno (Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:29:00 GMT)

Pd - adesso è caos sulle liste : salta visita Boschi a Bolzano : Alta tensione nel Pd nella presentazione delle liste. Le trattative tra l'area renziana e la minoranza cominciano ad incrinare gli equilibri interni al partito. Un segnale chiaro di questa agitazione è il rinvio della presentazione della candidatura del sottosegretario Boschi a Bolzano. Questo pomeriggio l'ex ministro delle riforme è atteso proprio in Trentino, ma a quanto pare, secondo quanto riporta il Corriere, la minoranza avrebbe ...