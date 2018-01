Parma | Calaiò allo scoperto | “Io al Palermo? Ecco cosa dico”

Diretta / Parma Novara (risultato live 2-0) streaming video e tv : Lucarelli-Calaiò - doppio vantaggio emiliano : Diretta Parma Novara , info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca per la ventitreesima giornata del campionato di Serie B(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 15:43:00 GMT)

Calciomercato Parma - D’Aversa fa un punto : importanti indicazioni su Calaiò : Calciomercato Parma – Al termine dell’amichevole vinta dal Parma contro il Livorno, il tecnico dei ducali, Roberto D’Aversa, ha parlato anche di mercato. importanti indicazioni su Calaiò : “Parlarne è inopportuno, la società sa quello che deve fare. Oggi non avendo neanche Gagliolo a disposizione ho voluto provare Ramos che poi è dovuto uscire per un infortunio ma che nel primo tempo ha fatto abbastanza bene. Se temo di ...

Calciomercato Foggia - assalto a Calaiò : ecco la risposta dell’attaccante del Parma : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dalla sconfitta nella gara del campionato di Serie B contro il Frosinone, la squadra di Stroppa comunque sembra in ripresa ed in piena lotta per la salvezza. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importante mossa che però non è andata a buon fine. Secondo quanto riporta Gazzamercato.it, tentativo del Foggia per l’attaccante ...