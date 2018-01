Parla una ragazza che difende il santone | “Vogliono soldi”

Genoa - Ballardini Parla in conferenza stampa : due importanti recuperi ed una “perla di saggezza” : “Veloso sta bene, Zukanovic è recuperato”. Il tecnico del Genoa Ballardini ha parlato oggi in conferenza stampa, svelando le condizioni di due dei calciatori più importanti del suo 11 che dunque saranno in corsa per un posto dal primo minuto. “Ripartiamo dall’ottimo atteggiamento avuto in campo con la Juventus nel secondo tempo. Con la voglia di fare bene. L’ Udinese è sempre stata una bella realtà del nostro campionato. Hanno forza e fisicità. ...

Io candidato alle Parlamentarie M5s diario di una partita alla 'Roulette Rousseau' : Una carriera politica nel 2018 può iniziare dallo smartphone, in una sorta di 'gioco della politica' in cui si puntano una cinquantina di euro (il costo di certificati penali, bolli e raccomandate) ...

'Non mi ama' - Barbara D'Urso Parla di Romina Power e dice una frase spiazzante : 'Non mi ama', Barbara D'Urso parla di Romina Power e dice una frase spiazzante Pomeriggio 5, è accaduto a fine puntata: dopo una trasmissione dedicata all'Isola dei Famosi e al triangolo Romina Power-...

Damiano Tommasi - una «faccia pulita» per la Figc : «Torniamo a Parlare di calcio dopo Tavecchio» : Dal flop mondiale sono passati tre mesi. Doveva cambiare tutto. E non è ancora cambiato niente. Il futuro del calcio italiano non è ancora iniziato. Nelle prossime ore verrà eletto il nuovo presidente della Figc, che raccoglierà l’eredità di Carlo Tavecchio. I candidati sono tre, nessuno dei quali ha la maggioranza. Gabriele Gravina, capo della Lega Pro; Cosimo Sibilia, presidente della Lega Dilettanti; e Damiano Tommasi, l’ex calciatore ...

Crozza - Fazio : “Per par condicio devi Parlare anche del M5s”. “Di Maio - una mezza saga col botto” : Un’altra irriverente copertina di Che Fuori Tempo che Fa di Fabio Fazio su Rai 1, realizzata da Maurizio Crozza e ancora una volta dedicata alle imminenti elezioni e alla par condicio. Il comico genovese ha così esordito: “In Italia con la campagna elettorale è partita la stagione della mia serie preferita: Game of Poltrons. È la storia di un gruppo di politici cinici e spietati che in quaranta giorni fingono di voler cambiare un governo che non ...

Verso le elezioni - Liberi e Uguali a Ponte a Ema. Con due Parlamentari e una consigliera : ... la senatrice Alessia Petraglia e la consigliera regionale Serena Spinell i che 'hanno dato il senso di una proposta politica che nel ritessere le fila di un mondo di valori e di militanza, ...

Parlamentari sudditi di una società privata. La truffa politica del M5s : Bisogna essere onesti (onestà, onestà, onestà!) e dire la verità: nelle ultime settimane diversi giornali hanno cambiato un tratto del loro atteggiamento nei confronti del Movimento 5 stelle e persino ...

Calciomercato Roma - Monchi Parla di Dzeko e sembra confermare una possibile partenza : Calciomercato Roma – La Roma in campo nella gara di campionato contro l’Inter, prima del match interessanti indicazioni di Monchi ai microfoni di Premium Sport: “sarà una partita importante dopo la sosta e altre gare senza risultati positivi”. Dzeko rimarrà alla Roma? “Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della ...

Caso Verdi - Parla Donadoni : “Ha fatto una scelta importante ma questo non esclude nulla per il futuro” : Il Napoli vuole fortemente Matteo Politano, e Sarri sembra preferirlo a Deulofeu, ma la ferma intenzione dei neroVerdi è quella di trattenerlo. La finestra di calciomercato invernale continua quindi a riservare sorprese in casa azzurra. Il club del patron De Laurentiis ha ancora da coprire il ruolo di esterno d’attacco. Il no di Simone Verdi al Napoli rappresenta senz’altro un rallentamento alle […] L'articolo Caso Verdi, parla Donadoni: ...

Iubal : facciamo una musica che Parla del presente in modo profondo e ironico per far riflettere ma soprattutto far ballare : Nel prossimo periodo porteremo in giro i nostri due spettacoli, dei quali uno è semi-acustico e l'altro elettrico. Eseguiremo repertori leggermente diversi con strumentazioni parzialmente diverse. ...

La visita di Erdogan in Vaticano non sia una passerella ma un'occasione per Parlare di diritti : Per poche ore, la scorsa settimana, era sembrato che in Turchia fossimo davanti a una svolta. Una presa d'atto che ancora esistesse lo Stato di diritto nel paese o, quanto meno, che gli organismi costituzionali potessero ancora esercitare un controllo dei precetti alla base della Costituzione turca.Ma i fatti degli ultimi giorni tracciano, o meglio confermano, un quadro tutt'altro che tranquillizzante. A cominciare dalla decisione del presidente ...

stata una vera emozione". La prima volta di Valentina - Parlamentare per un giorno : "Votare è stato un onore e un'emozione. E per fortuna non ho fatto errori con i pulsanti", sospira la deputata del Pd Valentina La Terza alle cinque del pomeriggio, reduce dalla sua prima e, almeno ...