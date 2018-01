Paris secondo a Garmisch nell’ultima discesa prima dei Giochi Vince lo svizzero Feuz 

Sci - Paris secondo inella discesa di Garmisch : Ha vinto in 1.55.39 lo svizzero campione del mondo Beat Feuz che, al decimo successo in coppa e al secondo stagionale dopo Wengen , ha preso anche la testa della classifica di disciplina. Per l'...

Sci - discesa a Garmisch : missile Feuz - un grande Paris è secondo : Appena 18/100. Tanto è mancato a Dominik Paris per sbancare la discesa di Garmisch. Sulla Kandahar arriva la vittoria per lo svizzero Beat Feuz, che ha pennellato una grande gara rimontando il brutto ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Dominik Paris esalta l’Italia! Secondo posto da sballo verso le Olimpiadi. Vince Feuz - errore Innerhofer : Beat Feuz ha vinto la Discesa libera di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018. Lo svizzero, campione del mondo in carica, è alla terza vittoria stagionale dopo quella nella classicissima di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all’esordio. In mezzo a queste tre vittorie, lo svizzero ha conquistato anche i due secondi posti di Kitzbuehel, dove è stato battuto a sorpresa da un Thomas Dressen sceso con il 19, e ...

LIVE Sci alpino - Combinata alpina Bormio 2017 in DIRETTA : Paris perfetto - Fill quasi : primo e secondo! Pinturault bene - occhio ai giovani : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2017-2018 di sci alpino. Ultima gara dell’anno solare per il Circo Bianco, si preannuncia grande spettacolo sulla pista Stelvio: in mattinata la discesa libera su tracciato ridotto rispetto a quello protagonista ieri, nel pomeriggio poi lo slalom che assegnerà la vittoria. Può davvero succedere di tutto e non mancheranno assolutamente le ...

Sci alpino - tutte le vittorie di Dominik Paris! Secondo successo a Bormio - tre nel Tempio di Kitz : a -4 da Ghedina : Dominik Paris ha vinto la discesa libera di Bormio! Un’autentica impresa firmata dall’azzurro che sulla mitica Stelvio è riuscito a fare la differenza nei confronti dei fenomeni Jansrud e Svindal. Il 28enne è così salito sul gradino più alto del podio per la nona volta in carriera in Coppa del Mondo, la seconda in Valtellina dopo l’apoteosi del 2012 quando mise il suo primo sigillo nel massimo circuito. Successivamente sono ...

Sci - Cdm : Paris trionfo a Bormio - Svindal secondo : Il 28enne azzurro, sceso col pettorale numero 11, si impone con il tempo di 1'56'95 e sale sul gradino più alto del podio nella gara in cui nel 2012 centrò il suo primo successo in coppa del mondo. ...