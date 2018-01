Paris 2° nella libera di Garmisch

Coppa del Mondo : acuto Paris - 2° ex aequo nella discesa di Garmisch : L'Italia dello sci è di nuovo su un podio di Coppa del Mondo. Merito di Dominik Paris che ha conquistato il secondo posto nella discesa libera di Garmisch-Partenkirchen. L'azzurro ha completato la propria prova in 1'55"57, battuto sulla pista tedesca, per ...

Sci - Coppa del Mondo : Paris è secondo nella discesa di Garmisch. Vince lo svizzero Feuz : Per lo svizzero, campione del Mondo in carica, è la terza vittoria stagionale dopo quella di Wengen e quella a Lake Louise, in Canada, all'esordio: tra questi tre successi, ha conquistato anche i due ...

Coppa del mondo - Innerhofer precede Mayer e Paris nella seconda prova della discesa a Garmisch : Christof Innerhofer mostra ancora una volta di trovarsi a suo agio sulla pista di Garmisch che gli regalò tre splendide medaglie ai Mondiali del 2011 e che lo costrinse ad interrompere la stagione lo ...

Sci alpino - Discesa Garmisch 2018 : Christof Innerhofer si conferma primo nella seconda prova. Dominik Paris è terzo : C’è ancora Christof Innerhofer davanti a tutti a Garmisch. L’azzurro ha chiuso al primo posto anche la seconda prova cronometrata di Discesa, con il tempo di 1’55″57, facendo addirittura mezzo secondo meglio del crono di ieri. Un bel viatico per affrontare al meglio il weekend su una pista che gli evoca dolci ricordi: qui ha conquistato tre medaglie (oro superG, argento supercombinata, bronzo Discesa) nell’edizione ...

Sci - combinata a Wengen : nella discesa comanda Kriechmayr - poi Paris e Fill : Per ora c'è un po' d'azzurro sulla vetta della combinata di Wengen, seconda e ultima gara della specialità in Coppa del Mondo, evento di apertura del weekend sul Lauberhorn. L'austriaco Vincent Kriechmayr comanda in 1'43"66, ma subito dopo ci sono i due italiani Dominik Paris e Peter Fill: i due hanno disegnato un ...

Coppa del Mondo - Fill secondo nella combinata di Bormio - sfortunato Paris : Ancora un podio per l'Italia a Bormio. A conquistarlo è Peter Fill, secondo 2'41'55 nella combinata vinta dal francese Alexis Pinturault (2'41'13). Terzo il norvegese Kjetil Jansrud. Sfortunata la ...

Sci - Cdm : Fill secondo nella combinata di Bormio - Paris fuori : Bormio - Ancora un podio per l'Italia nella coppa del mondo di sci alpino. Peter Fill è giunto secondo nella combinata di Bormio. La vittoria è andata al francese Alexis Pinturault, risalito dalla diciannovesima posizione di metà gara grazie a una ...

Coppa del Mondo - Paris 1/o e Fill 3/o nella prima manche della combinata : Dopo la vittoria di ieri in discesa, l'azzurro Dominik Paris in 1.48.71 è al comando anche dopo la prova di discesa della combinata di cdm di Bormio. Secondo tempo - in una gara con sole e condizioni ...

Paris in testa nella combinata di Bornio : Dominik Paris ha chiuso al comando la discesa valida per la prima manche della combinata di coppa del mondo a Bormio. Dopo il trionfo di ieri sulla Stelvio il carabiniere di Merano è davanti a tutti ...

Sci - coppa del mondo : Paris trionfa nella discesa a Bormio : Per l'azzurro si tratta del 9/o successo in coppa del mondo. Il campione altoatesino - 28 anni, 21 podi in carriera ed un argento mondiale in discesa a Schladming nel 2013 - ha lasciato alle sue ...

Dominik Paris trionfa nella discesa di Bormio : Roma, 28 dic. (askanews) L'azzurro Dominik Paris ha trionfato nella discesa di coppa del Mondo di Bormio. Sceso col pettorale numero 11, il 28enne di Merano, ha conquistato il gradino più alto del podio (1'56'95 il tempo) beffando per appena 4 centesimi il norvegese Aksel Lund Svindal, ...