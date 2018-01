: #BreakingNews Parigi: multe per volgarità verso donne - CybFeed : #BreakingNews Parigi: multe per volgarità verso donne -

Per combattere la piaga delle molestie sessuali contro le, in Francia si sta mettendo a punto una legge che stronchi sul nascere il cosiddetto "sessismo di tutti i giorni" ormai dato quasi per scontato, multando chiunque importuni o rivolga apprezzamenti osceni e volgari controin pubblico. La proposta, che sarà presentata al governo, prevededi 90 euro per quanti saranno ritenuti colpevoli di "offese a sfondo sessuale".(Di domenica 28 gennaio 2018)