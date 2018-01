Pallanuoto | il Setterosa vince ancora in amichevole con l’Australia Azzurre vittoriose

Pallanuoto femminile - Australia-Italia 10-12. Bene il Setterosa nella prima delle tre amichevoli : Il Setterosa ha battuto l’Australia per 12-10 nella prime delle tre amichevoli ufficiali che faranno da corollario al common training con la nazionale oceanica in vista dell’esordio in Europa Cup, che si terrà in Grecia dall’1 al 4 febbraio. Le azzurre sono riuscite a prodursi nell’allungo decisivo proprio negli ultimi minuti della partita. Il primo quarto si è chiuso sul 3-3, e le nostra giocatrici si sono mostrate ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : programma - orari e TV. Setterosa impegnato in Grecia : Tutto pronto per la novità di questa stagione in campo internazionale: l’Europa Cup di Pallanuoto che, a livello femminile, scatterà ad inizio febbraio. Impegnata ovviamente anche la nazionale italiana: il Setterosa si ritroverà nel Girone B, in Grecia. Andiamo a scoprire il programma e gli orari della manifestazione. Girone B 1^ giornata – giovedì 1 febbraio 19.00 Italia-Ungheria 20.30 Grecia-Germania 2^ giornata – venerdì 2 ...

Pallanuoto femminile - il Setterosa prepara l’Europa Cup in Australia. Le azzurre convocate : Il Setterosa volerà a Perth dal 21 al 31 gennaio per preparare al meglio la prima fase dell’Europa Cup, in programma dal 1° al 4 febbraio a Volos, in Grecia. Le azzurre svolgeranno un collegiale con l’Australia. Il CT Fabio Conti ha convocato per l’occasione 16 atlete. Di seguito l’elenco completo delle azzurre convocate Elisa Queirolo, Sara Dario (Plebiscito Padova), Giulia Enrica Emmolo (Olympiacos), Agnese ...

Pallanuoto : le convocate del Setterosa per un raduno a Perth. Si prepara l’Europa Cup : Tutto o pronto (o quasi) per la neonata competizione continentale per quanto riguarda la Pallanuoto: l’Europa Cup, che scatterà il primo febbraio a Volos per la nazionale femminile. Le azzurre saranno nel girone B con Ungheria, Germania, Grecia e Israele. Il Setterosa sarà per dieci giorni, dal 21 al 31 gennaio, in raduno in Australia (a Perth) per preparare al meglio la manifestazione. Queste le convocate di Fabio Conti: Elisa Queirolo, ...

Pallanuoto femminile - verso gli Europei 2018 : le possibili novità tra le convocate del Setterosa. Chiappini e tante giovani in arrivo : Tutto pronto per una nuova stagione di grande Pallanuoto femminile: il punto clou di questo 2018, in assenza di Mondiali ed Olimpiadi, saranno sicuramente gli Europei, che si svolgeranno dal 14 al 28 luglio in Spagna, a Barcellona. Andiamo a scoprire ruolo per ruolo le possibili novità tra i convocati del Setterosa, vice campione olimpico in carica: Fabio Conti vuole portare la sua nazionale sul podio continentale dopo una campagna iridata a ...

Pallanuoto - obiettivo podio per il Setterosa agli Europei 2018. Izabella Chiappini l’arma per tornare al vertice : Lunedì 24 luglio 2017: forse il momento più deludente di questa stagione per quanto riguarda la Pallanuoto azzurra a livello femminile. In quel di Budapest il Setterosa, lanciato dalla medaglia d’argento olimpica conquistata un anno prima a Rio de Janeiro, era pronto all’ennesima entrata nella top-4 internazionale: mancava solo lo scalino chiamato Russia che, visto anche un girone preliminare super, sembrava davvero facile da ...

Pallanuoto : il Setterosa sarà in common training con il Canada. Le convocate di Fabio Conti : Si raduna la nazionale femminile di Pallanuoto: prima di Natale le azzurre saranno impegnate in un common training con il Canada. Fabio Conti ha diramato la lista delle convocate del Setterosa per l’impegno al Centro Federale di Ostia con la nazionale quarta al mondo. Queste le parole del ct tricolore alla FIN: “Si tratta di un’ottima occasione per confrontarci con una squadra di ottimo livello internazionale e in costante ...

Pallanuoto femminile - le novità più interessanti in ottica Setterosa. Fabio Conti cerca di ringiovanire l’Italia : Il sesto posto ai Mondiali di Budapest nel torneo di Pallanuoto femminile è ormai in archivio e Fabio Conti, CT del Setterosa sta cercando l’amalgama ideale tra senatrici e nuove leve in vista degli Europei di Barcellona. In quest’ottica vanno lette le convocazioni per i collegiali sostenuti negli ultimi tempi dalla Nazionale. Per la passerella di Portofino di fine settembre, nel Water Polo By The Sea, il CT ha integrato il blocco ...