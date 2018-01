Pagelle Chievo-Juventus 0-2 | Fantacalcio | i voti della partita Serie A 2017-2018

Pagelle Chievo-Juventus 0-2 : Bastien ingenuo - ottimo Douglas Costa : Pagelle Chievo-Juventus – In attesa della partita del Napoli contro il Bologna, la Juventus torna in vetta al campionato di Serie A, successo esterno per la squadra di Massimiliano sul campo del Chievo, tre punti preziosi per la corsa allo scudetto ma il tecnico bianconero non può essere per nulla contento della prestazione dei suoi. I primi 60 minuti della Juventus sono stati veramente brutti, solo due ingenuità del Chievo hanno permesso ...

Chievo-Juventus 0-2 Pagelle - voti e highlights 22^ giornata : i bianconeri piegano i clivensi ridotti in nove (VIDEO) : Chievo-Juventus 0-2 pagelle, voti e highlights 22^ giornata: i bianconeri piegano i clivensi ridotti in nove (VIDEO) Chievo-Juventus – Più complicata del previsto la vittoria della Juventus sul campo del Chievo nel secondo posticipo della 22° giornata della Serie A 2017-2018. I bianconeri hanno la meglio dei clivensi ...

Chievo - le Pagelle di CM : difesa in difficoltà - che errore Stepinski! : Maran 5,5 : Il suo Chievo ha assenze importanti, prova a resiste come può ma la Lazio sembra veramente di un altro mondo. Se l'arbitro avesse confermato il rigore a fine primo tempo forse la partita ...

Pagelle Lazio-Chievo 5-1 - fenomeno Milinkovic-Savic : Pagelle Lazio-Chievo – Si è giocata la 21^ giornata del campionato di Serie A, importante match quello che si è disputato all’Olimpico tra Lazio e Chievo, successo in chiave Champions per gli uomini di Simone Inzaghi, l’allenatore biancoceleste però non può sorridere per l’infortunio di Immobile, problema muscolare per l’attaccante nel primo tempo ed al suo posto Felipe Anderson. Prova deludente del Chievo che aveva ...

Pagelle/ Lazio Chievo : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 2017-2018 - primo tempo) : Pagelle Lazio Chievo: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A. I protagonisti, i migliori e i peggiori all'Olimpico: tutti i giudizi sul match della 21^ giornata

Pagelle Chievo-Udinese 1-1 : Tomovic sbaglia porta - Lasagna non incide : Pagelle Chievo-Udinese – Si è conclusa la prima gara della 20^ giornata del campionato di Serie A, in campo Chievo ed Udinese che hanno dato vita ad una partita che ha regalato emozioni soprattutto nella prima frazione. La squadra di Oddo continua a dimostrare di essere in un momento positivo ma il punto di oggi risulta essere come una vittoria per i bianconeri che hanno rischiato di capitolare nella prima prima frazione, un autogol di ...

Chievo-Udinese 1-1 Pagelle - voti e highlights 20^ giornata : Maran e Oddo si dividono la posta (VIDEO) : Chievo-Udinese 1-1 pagelle, voti e highlights 20^ giornata: Maran e Oddo si dividono la posta (VIDEO) Chievo-Udinese – Chievo e Udinese hanno concluso sul punteggio di 1-1 il primo anticipo della ventesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018. Al vantaggio gialloblu firmato da Radovanovic al 10′ ha ...

Benevento-Chievo 1-0 Pagelle - voti e highlights 19^ giornata : Coda regala ai campani i primi tre punti (VIDEO) : Benevento-Chievo 1-0 pagelle, voti e highlights 19^ giornata: Coda regala ai campani i primi tre punti (VIDEO) Benevento-Chievo – Grazie a un gol di Coda al 64′ il Benevento supera il Chievo in uno dei match del sabato pomeriggio della 19°, e ultima, giornata del girone di andata del campionato di Serie A ...

Pagelle Benevento-Chievo 1-0 : un guizzo di Coda per credere alla salvezza : Pagelle Benevento-Chievo – La prima vittoria in Serie A del Benevento è arrivata all’ultima gara del 2017. Un successo importantissimo per i campani che possono tornare quantomeno a sperare nella salvezza, visto che c’è ancora tutto il girone di ritorno da giocare. Un goal di Coda basta per sconfiggere il Chievo che infila la seconda sconfitta consecutiva dopo il ko rimediato con il Bologna la settimana scorsa. Pagelle ...

Chievo-Bologna 2-3 Pagelle - voti e highlights 18^ giornata : Destro regala i tre punti a Donadoni (VIDEO) : Chievo-Bologna 2-3 pagelle, voti e highlights 18^ giornata: Destro regala i tre punti a Donadoni (VIDEO) Chievo-Bologna Il Bologna di Donadoni espugna il Bentegodi di Verona nel match che apre la 18° giornata del girone di andata del campionato di Serie A 2017-2018. Con questa vittoria i felsinei si candidano ad essere una ...

Pagelle Chievo-Bologna 2-3 - Verdi è un fenomeno : 1/16 LaPresse/Garbuio Paola ...

Chievo Verona - le Pagelle di CM : Sorrentino stakanovista - Inglese pensa al Napoli : Bastien 5,5 : il classe '96 fa parte della nuova, terribile, nidiata belga che si appresta a monopolizzare la cronaca sportiva dei prossimi 10 anni. In questo match non rispetta le attese, toppando ...

Crotone-Chievo 1-0 Pagelle - voti e highlights 17^ giornata : decide Budimir (VIDEO) : Crotone-Chievo 1-0 pagelle, voti e highlights 17^ giornata: decide Budimir (VIDEO) Crotone-Chievo 1-0 pagelle, voti E highlights- Il Crotone, dopo la sconfitta con il Sassuolo, ospita il Chievo. Allo stadio Scida, i calabresi centrano il successo grazie al gol di Budimir. Crotone-Chievo PRIMO TEMPO I calabresi partono ...

Pagelle Crotone-Chievo 1-0 : Ajeti il migliore - Rigoni ancora insufficiente : Pagelle Crotone-Chievo – Prima vittoria sulla panchina del Crotone per Walter Zenga. Importante successo dei pitagorici in chiave salvezza, soprattutto dopo il 3-0 rifilato dal Verona al Milan. A decidere il match con il Chievo ci ha pensato un goal di Ante Budimir. Con questi tre punti, il Crotone sale a quota 15, togliendosi momentaneamente dalla zona rossa. Pagelle Crotone-Chievo Crotone: Cordaz 6; Sampirisi 6, Ajeti 7, Ceccherini 6,5, ...