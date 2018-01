: Orban ammira Putin e costruisce una Russia in miniatura sul Danubio - - portaltopgyn : Orban ammira Putin e costruisce una Russia in miniatura sul Danubio - - dinunziogio : RT @sputnik_italia: Orban ammira Putin e costruisce una Russia in miniatura sul Danubio - sputnik_italia : Orban ammira Putin e costruisce una Russia in miniatura sul Danubio -

Leggi la notizia su it.sputniknews

(Di sabato 27 gennaio 2018) E si lamenta che la sua politica non trova comprensione. "L'Europa non capisce la", ha detto. Così come non capisce l'Ungheria, sottolinea l'autore. Nell'agosto 2013ha ...