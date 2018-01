Olimpiadi invernali 2018 | il calendario e 5 sport da non perdere

Sci alpino - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : chi traccerà le manche delle gare maschili? Italia fortunata… : Altre novità da Garmisch (Germania), sede della Coppa del mondo di sci alpino maschile in questo weekend. Sono stati decisi i tracciatori delle gare olimpiche maschili dello sci alpino che si terranno a PyeongChang. La regola è la solita con le discese tracciate direttamente dal responsabile Fis Hannes Trinkl. Per quanto concerne i colori azzurri, al tecnico Alberto Ghidoni sarà affidata la responsabilità di disegnare il tracciato del superG ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Il medagliere di Sport Illustrated : Italia con 4 ori. Trionfi di Wierer - Moioli - Pellegrino. Niente top ten nel medagliere : Sport Illustrated ha presentato le proprie previsioni sul medagliere delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. La celebre testata statunitense, considerata la Bibbia dello Sport a cinque cerchi in termini di “medal table prediction”, ha individuato la Norvegia come vincitrice subito davanti alla Germania e al Canada (26 podi per gli scandinavi ma con più ori, ben 35 medaglie per i teutonici e ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Silvia Bertagna rimane a casa : “Fuori dai Giochi - ho lottato contro infortuni e operazioni” : Silvia Bertagna è indubbiamente la miglior freestyler italiana in circolazione ma non farà parte della nostra spedizione alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in programma dal 9 al 25 febbraio. La 31enne non sarà dunque in azione sulle nevi sudcoreane nonostante i discreti risultati ottenuti nello slopestyle nel corso delle ultime due stagioni, senza dimenticarsi della vittoria nel Big Air a Moenchengladbach. Ad annunciare la triste ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti d'America. Le speranze di podio e l'obiettivo per il medagliere. Da Mikaela Shiffrin e ... : Presenti in tutti i quindici sport del programma olimpico, gli Stati Uniti potrebbero puntare anche a diverse sorprese, come nello sci di fondo dove le principali opportunità sono legate alla sprint ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : gli Stati Uniti d’America. Le speranze di podio e l’obiettivo per il medagliere. Da Mikaela Shiffrin e freestyle una messe di ori? : Dominatori del medagliere nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi estive, gli Stati Uniti d’America hanno ottenuto il primato in una sola edizione della rassegna invernale, a Lake Placid nel 1932. Terza sia a Sochi 2014 che a Vancouver 2010, ma in entrambi i casi con il più alto totale di medaglie conquistate, la delegazione a stelle e strisce avrà come obiettivo quello di ribadire questo risultato anche ai Giochi Olimpici Invernali di ...

Biathlon - Olimpiadi invernali : il tabù della medaglia d’oro per l’Italia. Un sogno sin qui sempre sfumato : L’Italia, nella sua storia a Cinque Cerchi, ha conquistato quattro medaglie nel Biathlon. Un argento e tre bronzi, l’ultimo dei quali nella staffetta mista di Sochi 2014, al termine di un’edizione delle Olimpiadi in cui più volte gli azzurri erano riusciti ad andare vicini al podio, senza però mai salirci fino al giorno della mista. A PyeongChang 2018 sarà finalmente la volta buona per salire sul gradino più alto del podio e ...

Storia delle Olimpiadi invernali : Franco Nones - l’uomo che sfidò e sconfisse gli uomini del Nord : Quest’anno torniamo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang con delle belle speranze e sensazioni per quel che riguarda lo sci di fondo maschile, grazie a Federico “Chicco” Pellegrino e Francesco De Fabiani che ben si stanno comportando nelle prove di Coppa del Mondo. Ma loro due sono solo gli ultimi esponenti maschili di una disciplina che in Italia ha uno zio e un padre riconosciuti da tutti. Lo zio è Maurilio de Zolt, icona del ...

Francesco Costa - la scheda e il palmares – Bob – Qualificati Italia Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Francesco Costa Data di nascita: 28/05/1985 Luogo di nascita: Portoferrario (GR) Specialità: bob a 4, frenatore (riserva) palmares: sesto ai Campionati Europei Igls 2013 nel bob a 2, ottavo a Konigssee 2014 Partecipazioni alle Olimpiadi: 1 Precedenti alle Olimpiadi: diciottesimo nel bob a 4 a Sochi 2014 Società/gruppo sportivo: Fiamme Oro Obiettivo Olimpiadi PyeongChang 2018: è riserva del team, per cui farsi trovare pronto per ogni ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la Germania. Le speranze di podio e l’obiettivo per il medagliere. La Nazione forse più completa : Vincitrice del medagliere nel 1992, nel 1998 e nel 2006, la Germania è pronta a ritrovare a ritrovare le prime posizioni della classifica dopo il deludente sesto posto di Sochi 2014. Ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018, la nazionale teutonica si presenterà con una corazzata tra le più complete, altamente competitiva in quasi tutte le discipline, connubio quasi perfetto tra le discipline del ghiaccio e quelle della neve. Considerata ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 Calendario domenica 11 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : domenica 11 febbraio davvero molto ricca alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata infarcita di eventi e di grande spettacoli sulla neve e sul ghiaccio sudcoreano: si assegneranno ben sette titoli. Finalmente incomincia il programma di sci alpino e si parte con il botto: spazio alla discesa libera maschile , ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Calendario martedì 13 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : Non c’è tempo per rifiatare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 e infatti martedì 13 febbraio sarà davvero senza sosta con ben 9 titoli in palio. Divertimento assicurato e tanto spettacolo su neve e ghiaccio in Corea del Sud, ci sarà davvero di tutto e ogni palato potrà deliziarsi con le discipline predilette. Lo sci alpino sarà impegnato con la combinata maschile, Arianna Fontana cerca il colpaccio sui 500m nello short track, in ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Calendario lunedì 12 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : lunedì 12 febbraio sarà una delle giornata più ricche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 visto che si assegneranno ben 12 titoli: praticamente tutti gli sport in programma coroneranno alcuni nuovi Campioni. Proprio per questo motivo non bisognerà distrarsi nemmeno un istante e bisognerà godersi tutto fino all’ultimo istante. Si inizia con il team event di pattinaggio artistico che arriva alle sue battute finali dopo tre giornate ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Calendario domenica 11 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : domenica 11 febbraio davvero molto ricca alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una giornata infarcita di eventi e di grande spettacoli sulla neve e sul ghiaccio sudcoreano: si assegneranno ben sette titoli. Finalmente incomincia il programma di sci alpino e si parte con il botto: spazio alla discesa libera maschile, probabilmente la gara più attesa in cui l’Italia spera nel colpaccio con Peter Fill, Dominik Paris e ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Calendario sabato 10 febbraio : programma - orari e tv. Tutte le gare e gli eventi : sabato 10 febbraio si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Giornata davvero molto lunga sulle nevi e sul ghiaccio sudcoreani con ben 5 titoli in palio in cinque sport differenti. Il primo podio arriverà dallo sci di fondo con la skiathlon femminile, poi a seguire gli imperdibili 1500m femminili nello short track con AriannA Fontana sugli scudi. All’oro di pranzo riflettori puntati sulla sprint di ...