Occhi puntati su Francesca Cipriani - a causa di un malore : L’isola dei famosi è iniziata da soli 3 giorni, ma promette già spettacolo. Tante le cose accadute in soli tre giorni. Ci sono già due squadre: i migliori e i peggiori. Simpatie nascenti e addirittura i primi flirt, quello tra Francesco Monte ex tronista e Paola Di Benedetto, la bellissima Madre Natura di Ciao Darwin. Ma non solo, tra risate e primi screzi è accaduto un fatto che per un paio d’ore ha tenuto davvero tutti, col fiato sospeso. ...

Isola dei famosi Occhi puntati sulla Di Benedetto : Il fisico mozzafiato da "Madre Natura" è già il suo marchio di fabbrica e di certo uno dei motivi che, ieri sera, hanno tenuto incollati alla tv i tantissimi fan vicentini e non. All'Isola dei famosi ...

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ News - Occhi puntati su Pellegrini : pronto un triennale? (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: la squadra di Massimiliano Allegri starebbe pensando di strappare il giovane Lorenzo Pellegrini alla Roma.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:36:00 GMT)

Azionario : Occhi puntati sulla crescita degli utili : Patrick Moonen, Principal Strategist Multi Asset di NN Investment Partners, spiega che nelle ultime settimane, le condizioni particolarmente favorevoli dell'economia globale, il persistere di sorprese positive relative ai dati economici e un netto miglioramento del sentiment già positivo degli investitori hanno offerto un solido sostegno agli asset ...

Al Forum di Davos tutti gli Occhi saranno puntati su Trump : ...allo scorso Congresso del Partito Comunista Cinese e la decisione di inviarlo a Davos viene vista come un segnale che Liu potrebbe essere nominato vice primo ministro con delega all'economia a marzo ...

Sci di fondo - La Coppa del Mondo arriva a Planica : Occhi puntati su Federico Pellegrino : La Coppa del Mondo arriva a Planica, altra opportunità per Pellegrino nella sprint a tecnica classica di sabato. Riecco De Fabiani, novità fra le donne Penultimo weekend di Coppa del Mondo prima della ...

Juventus - Occhi puntati su Christian Eriksen del Tottenham : Juventus, occhi puntati su Christian Eriksen del Tottenham Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... ERIKSEN – Come recita il portale esperto in vicende bianconere, TuttoJuve, “non solo Ozil. La Juventus avrebbe messo gli occhi su un altro talento di Premier, prossimo avversario in Champions League”. occhi SU ERIKSEN Secondo il Mirror, Agnelli ...

DON MATTEO 11/ Anticipazioni prima puntata : Occhi puntati sul nuovo comandante (11 gennaio 2018) : Don MATTEO 11, Anticipazioni dell'11 gennaio 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Nuovi arrivi a Spoleto, dopo l'addio del Capitano Tommasi. Chi troveremo in Caserma?(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:37:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Occhi puntati sul gioiellino Antonin Barak (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: Marotta ha messo gli occhi sul gioiellino ceco dell'Udinese Antonin Barak. Si prospetta una sfida di mercato con il Napoli.(Pubblicato il Tue, 26 Dec 2017 13:26:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Occhi puntati su Badelj (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la squadra di Gennaro Ivan Gattuso continua a monitorare la situazione del croato Milan Badelj dela Fiorentina.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 03:17:00 GMT)

X Factor - Occhi puntati sulla finale : il primo eliminato è Samuel : Erano in dodici, sono rimasti in quattro e si contengono il gradino più alto di X Factor 2017.Samuel Storm, pupillo di Fedez, Maneskin, band di Manuel Agnelli, Enrico Nigiotti e Lorenzo Licitra, entrambe nel team di Mara Maionchi, si sfidano per vincere il talent musicale targato Sky. I quattro talenti sono arrivati alla finale, dopo mesi di provini e scontri durissimi e ora si giocano tutto in un'unica serata. La finale è iniziata con ...

Piove troppo e chiude la Ripa. Occhi puntati su Magra e Canale Lunense : La Spezia - Il centri operativi comunali sono pronti per qualsiasi emergenza. Mentre dal punto di vista metereologica da questa mattina la pioggia non ha dato tregua alla provincia, per il momento non ...

PACHUCA WYDAD CASABLANCA/ Info streaming video e diretta tv : Occhi puntati su Honda. Formazioni - quote : PACHUCA WYDAD CASABLANCA, Info streaming video e diretta tv: probabili Formazioni, quote e risultato live per il Mondiale per Club. Sfida tra la squadra messicana e quella marocchina(Pubblicato il Sat, 09 Dec 2017 11:44:00 GMT)