Nutella superscontata | assalto ai supermercati francesi tra risse e isterie

: "È stata una rivolta. Si battevano come animali per qualche barattolo". Così la Nutella superscontata ha provocato… - BuoniCoupon : "È stata una rivolta. Si battevano come animali per qualche barattolo". Così la Nutella superscontata ha provocato… - settenichelino : Francia, risse ai supermercati per la Nutella superscontata - rebybor : Francia, risse ai supermercati per la Nutella superscontata -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 27 gennaio 2018) Scene apocalittiche. Clienti tramutati in bestie feroci. Neanche si fosse trattato di un approvvigionamento viveri in vista di un attacco nucleare. Panico,, tafferugli, ieri in alcuni negozi della catena Intermarché della regione francese della Loira, ma anche nel nord e nel sud del paese e nel 'Grand Est', regione che comprende Alsazia, Champagne-Ardenne e Lorena. Cosa sara' mai accaduto? Archiviata la presa della Bastiglia, c'è stata la presa della #. La crema di nocciola spalmabile più famosa al mondo, è stata messa in vendita dalla Intermarché con una speciale promozione. Un super sconto pari al 70% con effetti sconcertanti. I video di zuffe e disordini girati da utenti sono stati caricati sui social. Ma anche la promozione era stata divulgata via Twitter Battaglia fino all'ultimo vasetto Il vasetto da 950 grammi è stato messo in vendita grazie a uno sconto ...