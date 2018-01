Nuovo programma di Maria de Filippi su Totti e Laura Pausini | sostituirà House Party

Cancellato un bel programma di Maria De Filippi : ecco il Nuovo programma che lo sostituirà : Non ci sarà House Party: il nuovo programma di Maria De Filippi sarà su Francesco Totti e Laura Pausini. I dettagli sono in via di definizione, ma non dovrebbe mancare molto e potremo scoprire tutto sulla trasmissione che sostituirà House Party. Già questa è stata una novità nella sua prima edizione, Maria si è divertita a far festa con i suoi ospiti che portavano un po' di sé sul palco e raccontavano aneddoti, si prestavano a giochi e si ...

Laura Pausini con Maria De Filippi in un Nuovo programma di Canale5? Le prime indiscrezioni : Laura Pausini con Maria De Filippi nella nuova versione di House Party? Queste le prime indiscrezioni su una possibile revisione della formula del programma andato in onda a fine 2016, con la partecipazione proprio dell'artista di Solarolo. La conduttrice di punta di Mediaset starebbe quindi lavorando a una nuova formula di House Party, in sole due puntate, nelle quali racconterà la storia di un personaggio a 360°. Sembra che la nuova ...

Vincenzo Nibali - ecco il Nuovo programma : Niente debutto alla Vuelta San Juan per Vincenzo Nibali. Il campione messinese non si è potuto presentare al via della corsa argentina per un malessere fisico. Il capitano del Team Bahrain Merida ha accusato febbre e problemi di stomaco alla vigilia della partenza e così è stato costretto al forfait. Nibali ha dovuto così rivedere i piani che prevedevano un debutto molto precoce. L’avvio del suo 2018 sarà invece posticipato a febbraio con il ...

Massimo Giletti - Nuovo programma? dopo Non è L’Arena ci saranno altri progetti : Massimo Giletti ha in cantiere un nuovo programma? Le voci circolano sul web e si diffondono a macchia d’olio. Si pensa che il giornalista e conduttore di Non è L’Arena, passato da Rai 1 a La7, abbia portato ad Urbano Cairo alcuni dei progetti proposti in Rai, ma nulla è ancora sicuro. Visto il successo ottenuto con la “sua” Non è L’Arena, però, Giletti potrebbe presto lanciarsi in nuove avventure proprio su La7 e ...

Praim - Nuovo programma di canale : "Praim è già conosciuta, sia in Italia che in tutto il mondo, come società concentrata e dedicata al proprio canale. Con il nuovo Partner Programme, Praim vuole nuovamente dimostrare il proprio ...

Clerici - Frizzi e Conti : «Un Nuovo programma tv solo per noi» : «Quand’è che facciamo un programma tutti e tre insieme?». Era il 6 dicembre scorso quando Antonella Clerici chiedeva ufficialmente a Carlo Conti e a Fabrizio Frizzi di imbarcarsi in una nuova avventura televisiva tutti insieme. «Possiamo anche annunciarlo, la prossima edizione dei Migliori Anni la faremo noi tre», aveva risposto Conti con il sorriso sulle labbra mentre Antonella spiegava a Frizzi, per la prima volta in video dopo tanto ...

'Non è l' Arena' stasera in tv su La7 - il Nuovo programma di approfondimento condotto da Massimo Giletti : Va in onda questa sera 21 gennaio su La7, il talk d'attualità e di politica condotto da Giletti. Torna con il consueto appuntamento della domenica la trasmissione televisiva 'Non è l'Arena' , talk che prende il nome proprio dal precedente programma di Giletti su Rai1,...

Beppe Grillo & Di Maio - Nuovo simbolo M5s/ “Siamo nella fase adulta” : programma Elezioni e ‘Blog delle Stelle’ : Beppe Grillo e Luigi Di Maio presentano il nuovo simbolo M5s con Davide Casaleggio: "siamo nella fase adulta del Movimento". programma, liste e nuovo "Blog delle Stelle"(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:24:00 GMT)

90 Special - tutto sul Nuovo programma di Italia 1 : Un viaggio indietro nel tempo attraverso i volti, la musica, i film, i telefilm, gli spot, i format tv, ma anche gli oggetti, le mode, le tendenze e i fatti di cronaca che hanno reso indimenticabile ...

Il rosario della sera : Fiorello su Radio Deejay con un Nuovo programma. Cast e primi ospiti : Fiorello, Linus Su Radio Deejay arriva Il rosario della sera. Nessuna svolta religiosa per l’emittente diretta da Linus: piuttosto, si tratta del ritorno sulle scene di rosario Fiorello. Dal 29 gennaio prossimo, lo showman condurrà un nuovo programma Radiofonico in onda ogni giorno nella fascia preserale per la durata di un’ora. Ad annunciarlo è stato lo stesso artista. Dal 29 Gen si torna in scena Su @RadioDeejay ...

Materazzi e Montano tra i protagonisti del Nuovo programma 'Campi di battaglia' : Il campione del mondo e d'Europa Marco Materazzi e l'olimpionico di scherma Aldo Montano parlano della loro partecipazione a Campi di battaglia. Storie di uomini straordinari in onda dal 22 gennaio su ...