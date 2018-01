: Norvegia, il regno della pazza gioia - MISTERO_MISTERI : Norvegia, il regno della pazza gioia - Hunger_Scream : RT @WaitinForDemiIt: Certificazioni di No Promises: Australia: 2x Platino Italia: Platino Irlanda: Platino Olanda: Platino Norvegia: Plati… - WarriorDdl8 : RT @WaitinForDemiIt: Certificazioni di No Promises: Australia: 2x Platino Italia: Platino Irlanda: Platino Olanda: Platino Norvegia: Plati… - sonofthesadness : RT @WaitinForDemiIt: Certificazioni di No Promises: Australia: 2x Platino Italia: Platino Irlanda: Platino Olanda: Platino Norvegia: Plati… - zaynzinou1 : RT @WaitinForDemiIt: Certificazioni di No Promises: Australia: 2x Platino Italia: Platino Irlanda: Platino Olanda: Platino Norvegia: Plati… -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 27 gennaio 2018) Vivere sotto a un re o a una regina rende tutti più felici. No, non lo dice un vecchio cuore monarchico o qualche sovrano in esilio, bensì le Nazioni Unite, che come ogni anno dal 2012 a oggi rendono noto il World Happiness Report, resoconto dei Paesi in cui si vive meglio secondo un miscuglio di parametri economici, psicologici, sanitari e di prospettive di crescita: solo tre delle prime dieci nazioni sono repubbliche, le altre inneggiano a una graziosissima maestà. Ed è così da sempre, giusto poche variazioni e quasi mai una new entry nella top ten, giusto Austria e Irlanda a un certo punto, con gli scandinavi a contendersi il podio, una volta tocca a me, l’altra a te. E nel 2017 i sudditi di Harald V disono stati più felici di quelli di Margrethe II di Danimarca, nel 2016 solidamente in vetta. Un sorpasso e un debutto che l’erede al trono Haakon e la moglie ...