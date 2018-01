Non solo colpe | anche il destino può deragliare

Giornata della Memoria - Non solo parole. Portiamo i nostri bambini nei luoghi della Shoah : “Maestro ma perché il binario 21 non si vede?”. Ogni anno parlando della Shoah in occasione della Giornata della Memoria, rispondo a questa e ad altre domande facendomi da parte, lasciando parlare i luoghi, andando con i bambini delle mie classe e con i loro genitori (ma anche con i nonni e qualche amico di mamma e papà che si vuole aggregare) al Memoriale della Shoah alla stazione di Milano. Lì tra il 1943 e il 1945, transitarono 15 convogli ...

Maldini massacra il nuovo Milan di Li ma Non solo : “la colpa è di Berlusconi!” : Paolo Maldini, all’inizio del nuovo corso del Milan, fu interpellato da Fassone con lo scopo di essere inserito in società con un ruolo non meglio precisato. Il buon Paolino, ha sentito puzza di bruciato e si è tenuto ampiamente alla larga dal progetto cinese. Quest’oggi, interpellato da Radio 24, l’ex difensore è tornatoa parlare delle sue idee sul club: “Quando il Milan tornerà grande? Non ne ho assolutamente idea. Mi sembra ...

L'uomo Non si salva da solo : "Un individualismo che si affida alle proprie forze per salvarsi". E' l'errore delL'uomo di oggi nel discorso di Papa Francesco alla Congregazione per la dottrina della fede. ROBERTO COLOMBO(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 05:59:00 GMT)Le mille domande degli adolescenti, di G. VittadiniIl papa e la fake news del serpente, di G. Frangi

No - il fantoccio della Boldrini bruciata in piazza Non è solo “goliardia giovanile” : Immaginate per un attimo se fosse accaduto nella piazza sotto casa vostra. A pochi passi dal vostro portone, dove giocano i bambini e passeggiano gli anziani. Un fantoccio raffigurante la presidente della Camera Laura Boldrini, che termina il mandato con eroica resistenza contro ogni genere di orrore che le è stato rovesciato addosso, viene bruciato in pubblico. Una pira come se ne vedono solo ai telegiornali, nei posti martoriati ai quattro ...

Non solo Scarlett Johansson : l'intelligenza artificiale usata per creare fake porno : A causa del revenge porn la cronaca ha registrato casi come quello di Tiziana , finito con il suicidio della ragazza coinvolta. Con fakeapp ora chiunque può finire in un video hard che all'occhio non ...

Elezioni Lazio - Sergio Pirozzi Non si ritira : “Felicemente solo. Accordo con i Cinque Stelle? Un’invenzione di ‘Zingarisi'” : “Né con Lombardi né con ‘Zingarisi'”. Sergio Pirozzi non fa passi indietro né di lato nella corsa alla presidenza della Regione Lazio. Il sindaco di Amatrice risponde a giorni di sussurri e spifferi che lo davano vicino al ritiro della candidatura per convergere ora verso il centrodestra e ora verso il Movimento Cinque Stelle, in cambio di poltrone. Lui invece si definisce “felicemente solo” nella diretta su ...

Samsung S9 o S8? Ecco quale scegliere - Non conta solo il prezzo : Samsung S9 sta per arrivare. Stavolta cominciano anche ad esserci notizie ufficiali, dato che il colosso coreano è pronto a presentare il suo gioiello alla vigilia del prossimo Mobile World Congress di Barcellona. Si tratta, naturalmente, di un telefono molto atteso. I media internazionali lo aspettano da tempo, anche perchè si tratterà della prima risposta dell'azienda asiatica ad iPhone X di Apple....Continua a leggere

Calciomercato Napoli - Non solo Younes : vicino anche Politano - al Sassuolo soldi + Ounas : Calciomercato Napoli – Il primo obiettivo del Napoli per rinforzare l’attacco, come sappiamo bene, era Simone Verdi. L’esterno del Bologna dopo aver riflettuto parecchio durante le vacanze ha deciso di rifiutare i partenopei per rimanere in rossoblù. Una scelta molto apprezzata ovviamente dai tifosi felsinei. Dopo il no di Verdi, la dirigenza azzurra si è presa qualche giorno per rivedere le proprie strategie ed è partito ...

Non solo la Roma su Aleix Vidal : sondaggio della Fiorentina : Altre sirene italiane per Aleix Vidal. Se ieri il ds giallorosso Monchi ha confermato fra le righe l’interesse della Roma per l’esterno in uscita dal Barcellona, secondo il “Mundo Deportivo” anche la Fiorentina potrebbe farsi avanti. Pantaleo Corvino, ds viola, avrebbe incontrato Ariedo Braida, consulente per il mercato estero del Barcellona, per discutere della possibilita’ di portare a Firenze l’ex Siviglia. ...

Caso Giaccherini - parla l’agente : “Non c’è solo il Chievo” - novità importanti : Il Caso Giaccherini è di certo uno dei più controversi della sessione invernale di calciomercato. Il calciatore per bocca del suo agente ha dichiarato molto chiaramente di non voler rinunciare a parte dello stipendio, accettando anche la panchina a Napoli pur di non perdere parte del salario: “ha vinto due scudetti, niente sconti”, disse l’agente. Il Napoli sta comunque pensando di cedere il calciatore pagando parte dello ...

Genoa - Non solo Pereira : in arrivo nuovi colpi per Ballardini - ecco come cambia l’11 del Grifone : 1/14 Perin (Foto LaPresse/Valerio Andreani) ...

No - questo Samsung Galaxy S9 Non si accende - è solo una replica da esposizione : Un nuovo brevissimo video, apparso in queste ore sul social network cinese Weibo, ci mostra il presunto Samsung Galaxy S9. Non si tratta però di un esemplare reale ma di un dummy, una replica destinata all'esposizione nei negozi, che però ci mostra le forme del nuovo top di gamma, insieme alla fotocamera posteriore e al nuovo lettore di impronte. L'articolo No, questo Samsung Galaxy S9 non si accende, è solo una replica da esposizione è stato ...

Sergio Mattarella : "Il fascismo Non ha avuto meriti". Per il capo dello Stato razzismo e guerra Non furono solo degli "episodi" : "Sorprende sentir dire, ancora oggi, da qualche parte, che il fascismo ebbe alcuni meriti ma fece due gravi errori: le leggi razziali e l'entrata in guerra. Si tratta di un'affermazione gravemente sbagliata e inaccettabile, da respingere con fermezza". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, celebrando il Giorno della memoria.Per il capo dello Stato "razzismo e guerra non furono deviazioni o episodi rispetto al suo modo di ...