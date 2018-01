: Noemi in tour nel 2018, a maggio a Roma e Milano con La Luna: biglietti in prevendita su… - all_music_it : Noemi in tour nel 2018, a maggio a Roma e Milano con La Luna: biglietti in prevendita su… - patriziarutigl1 : RT @OptiMagazine: Noemi in tour nel 2018, a maggio a Roma e Milano con La Luna: biglietti in prevendita su TicketOne - OptiMagazine : Noemi in tour nel 2018, a maggio a Roma e Milano con La Luna: biglietti in prevendita su TicketOne… - _laura_36 : RT @noemiofficial: LA LUNA ?? TOUR Quest’anno maggio avrà due notti di luna piena davvero speciali: 27/05 ROMA • @AuditoriumPdM 29/05 MILAN… - fabio_giannella : RT @noemiofficial: LA LUNA ?? TOUR Quest’anno maggio avrà due notti di luna piena davvero speciali: 27/05 ROMA • @AuditoriumPdM 29/05 MILAN… -

(Di sabato 27 gennaio 2018)innel, dopo la partecipazione al Festival di Sanremo. Sono due gli eventi live annunciati dalla cantante sui social network oggi per la presentazione dal vivo dell'album La, atteso per il prossimo 9 febbraio, su etichetta Sony Music.Laarriva nei negozi e in digital download a 2 anni distanza dall’ultimo disco di inediti, Cuore d’artista, e si compone di 13 brani inediti, tra i quali il nuovo singolo Non smettere mai di cercarmi, chelancia al Festival della Canzone Italiana.Il pezzo verrà presentato in via ufficiale in diretta su Rai 1 tra il 6 e il 10 febbraioquandosi esibirà per ben 4 volte sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Paola Turci sarà con lei nella serata dei duetti: le due interpreteranno nuovamente il brano Non smettere mai di cercarmi prima della serata finale di sabato 10 febbraio che svelerà il podio del 68° ...