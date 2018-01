Nelle prime ore di stamattina c’è stato un incendio nella tendopoli di migranti a San

Xiaomi Mi 6X Nelle prime foto reali : display 18 : 9 e fotocamera come iPhone X : Xiaomi Mi 6X appare nelle prime immagini reali che lo ritraggono da entrambi i lati: ecco il display 18:9 e la doppia fotocamera posteriore esteticamente uguale a quella di Apple iPhone X. L'articolo Xiaomi Mi 6X nelle prime foto reali: display 18:9 e fotocamera come iPhone X è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LIVE Short track - Europei Dresda 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana e Martina Valcepina avanti tutta Nelle prime batterie : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Short track. Incomincia il lungo weekend della rassegna continentale che si svolgerà a Dresda (Germania): venerdì 12 gennaio riservato ai turni preliminari sul ghiaccio teutonico. Spazio alle batterie dei 500, 1000 e 1500 metri sia maschili che femminili. L’Italia si affiderà soprattutto alla stella Arianna Fontana e Martina Valcepina che vanno a caccia delle finali puntando ...

Pedofilia - Sos di Meter : 'Nelle prime ore del 2018 sul web migliaia di immagini con minori' : Don Fortunato Di Noto ha reiterato un appello: 'E' arrivato il tempo di cambiare strategia e far assumere responsabilità alle Istituzioni, ai Server Provider nel mondo e favorire la cooperazione tra ...

Enter the Gungeon : piazzate 75.000 copie per Switch Nelle prime due settimane dal lancio : Enter the Gungeon ha ottenuto un successo non indifferente a sole due settimane dal lancio per Nintendo Switch.Come riportato da Nintendoeverything infatti, la macchina ibrida della grande N, la quale si è dimostrata spesso un'ottima piattaforma per il gioco di titoli indipendenti, ha accolto bene anche questo indie dalle dinamiche bullet-hell e rogue-like. nelle prime due settimane dal lancio sono infatti state piazzate 75 mila copie, e lo ...

Forti scosse di terremoto in tutto il mondo Nelle prime ore del 2018 : non è un “Felice Anno Nuovo!” : Forti scosse di terremoto hAnno dato il “Felice Anno Nuovo!” al 2018 in tutto il mondo: la più forte s’è verificata proprio stamattina, alle 10:24 italiane, nel cuore dell’oceano Atlantico alle isole Azzorre, lungo la dorsale medio-oceanica, dove s’è prodotta una scossa di magnitudo 5.0. Pochi minuti dopo, alle 10:40, abbiamo avuto un forte terremoto nell’America Centrale: magnitudo 4.5 in Honduras. E ...

Elettricità Nelle case - materie prime e Pil da risollevare : le sfide che attendono Weah in Liberia : ... oltre il 25% del Pil nazionale, inoltre l'abbassamento dei prezzi di acciaio e gomma, le principali materie prime esportate, hanno fiaccato ulteriormente la già fragile economia locale. A cui va ...

Sci - Cdm : Rebensburg guida gigante Lienz - tre azzurre Nelle prime dieci : Lienz (Austria) - La tedesca Viktoria Rebensburg è al comando dello slalom gigante di coppa del mondo di Lienz. Con il tempo di 1'02''76 precede la statunitense Mikaela Shiffrin (1'02''81) e la slovena Tina Robnik (1'02'88). Quarta e migliore delle azzurre Federica Brignone con un ritardo di 0'...

Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus sono bellissimi Nelle prime immagini reali : Dopo aver visto i primi render ufficiali di Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus, ecco le prime immagini reali dei due smartphone con schermo 18:9 L'articolo Xiaomi Redmi 5 e Redmi 5 Plus sono bellissimi nelle prime immagini reali è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

Gomorra 3 - il più visto di sempre in modalità non lineare su Sky On Demand Nelle prime 24 ore : Nella giornata del big match Scudetto tra Napoli e Juventus, gli episodi 5 e 6 della terza stagione di “Gomorra”, la produzione originale Sky, Cattleya e Fandango in associazione con Beta Film, sono stati resi disponibili su Sky On Demand fin dalle prime ore del mattino di ieri. Un’operazione molto apprezzata dal pubblico Sky, come dimostrano i numeri di visione in modalità non lineare:il 34% degli ascolti complessivi di ...

Spazio - Sentinel 5P : anche l’Italia Nelle prime mappe della sentinella dell’inquinamento : Presentati nel centro dell’Agenzia Spaziale tedesca Dlr a Oberpfaffenhofen, vicino Monaco di Baviera, i primi risultati del satellite Sentinel 5P, il primo dedicato a ottenere la mappa di inquinanti dell’atmosfera: la 6ª Sentinella del pianeta del programma Copernicus, nato dalla collaborazione fra Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea, ha fotografato l’inquinamento in Italia, solo una tra le prime mappe in HD inviate ...

Xiaomi R1 si mostra Nelle prime presunte immagini reali - ben mimetizzato : Il presunto Xiaomi R1 si mostra in due immagini reali, ben mimetizzato da una cover che ne nasconde le forme, lasciando in bella mostra il display L'articolo Xiaomi R1 si mostra nelle prime presunte immagini reali, ben mimetizzato è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.

#Riccanza 2 : si sboccia con dei super ospiti Nelle prime due puntate : E per un'esperienza a 360 gradi nel mondo del lusso, su NOWTV , Sky Go e Sky On Demand trovi il BOX SET dedicato a #Riccanza che contiene #Riccanza stagione 1, #Riccanza Reunion, Aspettando #...

Prof prime sentiNelle - ma il vero pericolo è fuori : Finché sono a scuola si può stare tranquilli, ma quando escono cosa succede ai nostri ragazzi? I pericoli sono in agguato e ce ne sono ogni giorno di nuovi. Non si può mai abbassare la guardia ed è ...