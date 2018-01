Nella notte strappo sulle liste Pd | la minoranza non vota Renzi | “Squadra straordinaria” 

Nella notte strappo sulle liste Pd - la minoranza non vota. Ma i nomi non sono ancora definitivi : sono quasi le quattro del mattino, quando la direzione del Partito democratico approva le liste per le politiche. Ma la minoranza consuma uno strappo non partecipando al voto, tanto che Nella giornata di sabato dalla segreteria Pd fanno sapere che i nomi non sono ancora definitivi. «Non c’è stata nessuna trattativa o braccio di ferro, perché i nomi...

ANTONella CLERICI/ "Non dormivo la notte per colpa di Maria De Filippi!" (L'Intervista) : ANTONELLA CLERICI, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:31:00 GMT)

Nella notte dei lunghi coltelli Renzi rivolta le liste e blinda i suoi : Il segretario vuole una pattuglia di 130 fedelissimi, Orlando mastica amaro. Oggi la Direzione. E Gentiloni ritrova D'Alema Nella 'barberia' della Camera Che Paolo Gentiloni sia un tipo compassato è ...

Domato Nella notte l'incendio alla Sacra di San Michele - monumento simbolo del Piemonte : Un grave incendio è divampato nella serata di ieri, 24 Gennaio, alla Sacra di San Michele, il monumento simbolo della Regione Piemonte alle porte della Val di Susa. Le fiamme si sono sviluppate...

Torino : incendio alla Sacra di San Michele - fiamme domate Nella notte [GALLERY] : 1/23 LaPresse/Giordan Ambrico ...

Ostia - operazione antimafia Nella notte : decine di arresti nel clan degli Spada La testata al cronista : video : Elicotteri, volanti della polizia in giro per la città. arresti: almeno trenta. E’ il bilancio di una vasta operazione condotta sul litorale romano dalla Squadra Mobile e dai carabinieri del comando provinciale di Roma: sgominato il clan degli Spada

Due auto in fiamme Nella notte : I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in via Paolo IV Carafa, ad Avellino, per l'incendio che ha interessato due autovetture. I veicoli avvolti dalle fiamme sono stati spenti e messi in ...

NBA 2017-2018 : Lebron James entra Nella leggenda - ma per i Cavs è ancora notte fonda. Celtics ko - vincono i Warriors : Lebron James entra nella leggenda ma per i Cavs è ancora notte fonda. Nel club dei giocatori che hanno superato quota 30.000 punti in carriera in NBA ora c’è anche Lebron, il settimo di una speciale classifica che lo accomuna a Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punti), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) e Dirk Nowitzki (30.808). James, tra l’altro, con i suoi 33 anni è il più ...

Fiamme Nella notte. A fuoco furgone e ammasso di rifiuti : MONSAMPOLO DEL TRONTO I vigili del fuoco di San Benedetto sono intervenuti, poco dopo l'una di questa notte, in via Mattei a Stella di Monsampolo per un incendio che ha interessato un furgone Iveco ...

Roma - omicidio Nella notte : freddato un uomo : Roma, 23 gen. (AdnKronos) - omicidio nella notte alla periferia di Roma. Un uomo di 39 anni è stato ucciso verso l'1.20 con un colpo all'addome sul ballatoio di casa, in via Sebastiano Satta, a Casal Bruciato. L'uomo aveva dei precedenti per droga. A dare l'allarme gli abitanti del condominio che ha

Roma - agguato Nella notte - ucciso 39enne : possibile regolamento di conti : Un uomo di 39 anni è stato ucciso con un colpo di pistola all’addome sul ballatoio che collega un condominio di via Sebastiano Satta, in zona Casal Bruciato, alla strada verso l’1.20. A dare l’allarme alla polizia alcuni condomini che hanno sentito grida e colpi d’arma da fuoco. Quando il 118 è arrivato sul posto l’uomo era in gravissime condizioni: inutili i tentativi di rianimarlo. Alberto Ianni, questo il nome dell’uomo, ...