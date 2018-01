Napoli | Sarri sceglie Chiriches Occhio agli ex Dzemaili e Donadoni

Albiol : 'Napoli - ora viene il difficile. Con Sarri sono cresciuto' : ROMA - 'Siamo contenti della stagione che stiamo disputando ma ora viene il difficile, che è mantenere il primo posto. Ci sarà da soffrire molto se vogliamo rimanere in testa' . Raul Albiol , ai ...

Reja : “Sarri sta facendo cose straordinarie. Il suo Napoli diverte” : L’ex allenatore del Napoli, Edy Reja, è tornato a parlare della grande stagione della squadra azzurra ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’: “Sarri sta facendo cose straordinarie, e non posso che essere felice per lui e per una città che mi sta a cuore, mi ha dato tanto ed ha rappresentato una tappa felice della mia esistenza”. In […] L'articolo Reja: “Sarri sta facendo cose straordinarie. Il suo Napoli ...

Reja : “Sarri sta facendo cose straordinarie. Il suo Napoli diverte” : L’ex allenatore del Napoli, Edy Reja, è tornato a parlare della grande stagione della squadra azzurra ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’: “Sarri sta facendo cose straordinarie, e non posso che essere felice per lui e per una città che mi sta a cuore, mi ha dato tanto ed ha rappresentato una tappa felice della mia esistenza”. In […] L'articolo Reja: “Sarri sta facendo cose straordinarie. Il suo Napoli ...

Maurizio Sarri - la prima pagina pazzesca di Tuttosport : lo sfregio al tecnico del Napoli : Tra Juventus e Napoli non corre buon sangue, e le lamentele del tecnico degli azzurri Maurizio Sarri non aiutano a rasserenare il clima. Certo, Tuttosport , quotidiano sportivo torinista e megafono ...

Luciano Moggi - la lezione a Sarri e al Napoli 'da scudetto' : 'Guardate cosa fa la Juve quando vince' : 'Perdere per un gol in fuorigioco non è bello, soprattutto in tempi di Var', commenta amaro Gasperini dopo Atalanta-Napoli 0-1. Come abbiamo visto ovunque, il piede di Mertens era infatti di ...

Napoli : Sarri - ma chi te lo fa fare di andare in conferenza? Rovini il campo! : Allegri arriva col sorriso stampato e ripete sempre le stesse cose: 1) il calcio non è una scienza esatta; 2) bisogna fare i complimenti ai ragazzi; 3) ogni tanto ci si distrae. Poi chiude con lo ...

CALCIOMERCATO Napoli / News - Sarri sul futuro : "non penso al contratto o alla clausola" (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate al mondo azzurro: Maurizio Sarri ha parlato del suo futuro e della possibilità di inserire una clausola rescissoria nel suo prossimo contratto(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:53:00 GMT)

Napoli da scudetto prima della Juve : perché Sarri ha ragione a protestare : Onore al Napoli per avere vinto la decima trasferta su undici in campionato, con una prestazione di intelligenza, forza e qualità in casa dell'Atalanta, la bestia nerazzurra che stavolta...

Napoli - la Lega replica a Sarri e spegne la polemica : "Il calendario è ok" : Al termine di Atalanta-Napoli Sarri si è lamentato del calendario affermando che la decisione di far giocare la Juve sempre dopo il Napoli nelle prossime 9 giornate di campionato è un "errore ...

Napoli - Sarri : “La Lega Calcio ha fatto un errore mastodontico sui calendari” : Napoli, Sarri: “La Lega Calcio ha fatto un errore mastodontico sui calendari” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sarri – “Nelle prossime otto partite giochiamo sempre dopo la Juventus? Nel calendario la Juventus ha partite abbastanza abbordabili. Anche se per la Juve tutte le partite sono abbordabili. E questo potrebbe metterci un ...

CALCIOMERCATO Napoli/ News - Sarri : "Ora penso al club - Verdi era libero - se torna Milik..." (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO NAPOLI, ultime notizie legate alla squadra di Maurizio Sarri: le parole del tecnico azzurro nel post partita, da Verdi al futuro passando per il ritorno di Milik.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:43:00 GMT)

La Serie A replica a Sarri : «Finora parità in turnazione prima/dopo tra Juve e Napoli» : La Lega di Serie A replica a Sarri e precisa: le squadre di testa creano interesse quindi difficile contemporanea. L'articolo La Serie A replica a Sarri: «Finora parità in turnazione prima/dopo tra Juve e Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sarri : «Errore mastodontico della Lega sul calendario verso Juve-Napoli» : Il tecnico del Napoli attacca la Lega di Serie A per la calendarizzazione delle partite prima dello scontro con la Juventus. L'articolo Sarri: «Errore mastodontico della Lega sul calendario verso Juve-Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli - Sarri : 'Calendario? Errore mastodontico della Lega' : La sfida scudetto tra Napoli e Juventus si giocherà con diverse gare con il risultato dei partenopei già acquisito. L'allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Sky non le manda a dire: '...