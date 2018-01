Napoli | Fico inaugura la campagna elettorale porta a porta | “Così spieghiamo il nostro

Fico contro Siani a Napoli. La carica dei big M5s nei collegi uninominali. Anche Di Maio in campo : Anche se, fonti M5s, riferiscono che molti saranno interni al mondo pentastellato. Per esempio Roberto Fico, già capolista nel proporzionale, sfiderà nel collegio Vomero-Arenella il candidato Pd ...

Fico contro Siani a Napoli. La carica dei big M5s nei collegi uninominali. Anche Di Maio in campo : Tra interviste in tv, rally elettorale, riunioni e telefonate, Luigi Di Maio è alla ricerca di nomi da candidare nei collegi uninominali. Anche se, fonti M5s, riferiscono che molti saranno interni al mondo pentastellato. Per esempio Roberto Fico, già capolista nel proporzionale, sfiderà nel collegio Vomero-Arenella il candidato Pd Paolo Siani, fratello di Giancarlo Siani ucciso dalla camorra nell'85. In alcuni casi la ...

Napoli al voto - M5S gioca il carico : c'è Fico al Vomero contro Siani : Ricerca spasmodica anche al Nazareno dove il Pd, dopo aver incassato il no di Annalisa Allocca, cerca altre figure al di fuori della politica che dovranno però essere anche digeriti dai livelli ...

Cadavere sui binari a Casoria : in tilt traffico ferroviario Napoli-Roma : Dalle 17.10 il traffico ferroviario fra Napoli e Casoria (linea Roma- Napoli, via Formia) è sospeso, in direzione Casoria, per il rinvenimento di un Cadavere sui binari. È in corso la riprogrammazione ...

Paura sulla Tangenziale di Napoli - galleria evacuata per un'auto esplosa : traffico in tilt : Un'auto ha preso fuoco intorno alle 8 di stamattina ed è esplosa all'interno della galleria Vomero, in direzione Capodichino, sulla Tangenziale di Napoli. Momenti di panico, in pieno orario di punta...

Coppa Italia 2018 - Napoli-Atalanta : probabili formazioni. Insigne e il tridente dal 1' senza Jorginho - difficoltà per Gasperini : Napoli-Atalanta sarà il terzo quarto di finale della Coppa Italia 2018 di calcio. Le due squadre si affronteranno martedì 2 gennaio (ore 20.45): rientro col botto da Capodanno per entrambe le squadre che cercheranno la qualificazione alle semifinali dove affronteranno la vincente di Juventus-Torino. Si preannuncia un San Paolo infuocato per spingere la capolista verso il passaggio del turno. Gli orobici proveranno a sovvertire il pronostico ...

Napoli - Christian De Sica annulla il suo spettacolo al Teatro San Carlo : Troppe difficoltà nell'allestimento : Troppo cari ( e dunque in gran parte invenduti) i biglietti, clausole contrattuali non rispettate e scenografia diversa da quella concordata. Sono stati questi i motivi che hanno portato all'...

Napoli : 61enne arrestato per traffico internazionale di droga(LaPresse) : I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 61enne per traffico internazionale di cocaina. A finire in manette Emilio Nappi, 61enne di Trecase, già noto alle forze dell'ordine per questioni di droga, ...

A Napoli ci sono parrucchieri che tagliano gratis barba e capelli per le famiglie più in difficoltà : Per gli uomini barba e capelli, per le signore permanente e trattamento viso e unghie. Siamo in un centro estetico unisex? In un certo senso sì. Solo che qui siamo in strada a Napoli e i clienti sono persone che non possono permettersi di spendere molto. Non tanto clochard, anche se pure loro possono 'entrare' in questo negozio particolare che non chiede pagamenti di nessun tipo. sono soprattutto tanti padri di famiglia monoreddito che ...

Medicina : Napoli protagonista di una giornata di aggiornamento scientifico in Oftalmologia : Arriva a Napoli la tappa campana del progetto IDEA: Inflammation & Dry Eye Awareness. Il meeting, che si è svolto presso Il Montespina Park Hotel, è stato realizzato grazie alla collaborazione e la sinergia di centri oculistici di eccellenza del territorio campano, tra cui: Ospedale Cardarelli, Università degli Studi Vanvitelli, Ospedale San Giovanni Bosco, A.S.L. Napoli 2 Nord, Centro Oculistico Pascotto di Napoli, Casa di Cura Villa ...

Napoli - choc al liceo scientifico : in fin di vita studente 16enne con ferite arma da taglio sul corpo : di Melina Chiapparino choc a Napoli: uno studente di 16 anni è stato soccorso dall'ambulanza del 118 mentre si trovava a scuola, nel liceo Mercalli, in via Andrea d'Isernia. Il ragazzo è arrivato in ...

