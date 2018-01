Morto David Zard | il produttore che portò in Italia Michael Jackson e il Notre Dame de

David Zard - Morto a Roma il produttore discografico : aveva 75 anni : È morto a Roma David Zard, produttore discografico italiano e organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni. Si è spento intorno alle 13 all'ospedale...

Musica - Morto a Roma David Zard : 14.24 E' morto a Roma David Zard, produttore discografico italiano e organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni. Si è spento intorno alle 13 all'ospedale Gemelli dopo una lunga malattia. Lascia una moglie e un figlio. Aveva appena compiuto 75 anni.

Morto David Rossi - Le Iene : 'Ipotesi di omissioni nelle indagini e video manomesso' : Le Iene stasera dedicano un servizio alla morte di David Rossi , il responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi trovato Morto nel 2013 sotto la sede della banca. Il servizio delle Iene si ...

Morto David Cassidy - star tv della Famiglia Partridge : L'attore e cantante David Cassidy, star della fortunata serie tv La Famiglia Partridge, è Morto a 67 anni all'ospedale di Fort Lauderdale, in Florida. A darne l'annuncio a Variety è stato il su ...

David Cassidy è Morto : addio alla stella della Famiglia Partridge : David Cassidy è morto. L'artista statunitense, noto per la sua partecipazione alla serie tv La Famiglia Partridge, si è spento all'età di 67 anni presso l'ospedale in cui era stato ricoverato nei giorni scorsi, in seguito al peggioramento delle sue condizioni di salute. Stando a quanto riportano fonti ufficiali, l'artista avrebbe dovuto sottoporsi a un trapianto di fegato che comunque non garantivano un miglioramento della sua salute né era ...

Addestratore Morto - l'autopsia scagiona il cane : è stato un malore a uccidere Davide : Non è stato il cane Sid ad uccidere Davide Lobue, 26 anni, l'Addestratore cinofilo trovato morto nella tarda serata di sabato scorso in un giardino di Monteu da Po, nel Torinese. I primi riscontri ...