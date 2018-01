Morto David Zard | addio allo storico produttore discografico che portò Michael Jackson in

È Morto il noto impresario musicale David Zard : aveva 75 anni : David Zard, produttore discografico e impresario musicale italiano, è morto a Roma a 75 anni. Zard è noto soprattutto per aver organizzato i concerti italiani dei Genesis, Lou Reed, Cat Stevens, Bob Dylan, Madonna, Pink Floyd, Michael Jackson e dei Rolling The post È morto il noto impresario musicale David Zard: aveva 75 anni appeared first on Il Post.