Morto a Roma David Zard | organizzatore dei maggiori concerti in Italia

Musica - Morto a Roma David Zard : 14.24 E' morto a Roma David Zard, produttore discografico italiano e organizzatore di alcuni dei più grandi concerti degli ultimi decenni. Si è spento intorno alle 13 all'ospedale Gemelli dopo una lunga malattia. Lascia una moglie e un figlio. Aveva appena compiuto 75 anni.

Aldo Miccichè - Morto il faccendiere della ‘ndrangheta che fece da tramite tra la cosca Piromalli e Marcello Dell’Utri : “Morte del reo”. Con il decesso di Aldo Micciché, avvenuto in ospedale nelle settimane scorse, si è chiuso così l’ultimo stralcio del processo “Cento anni di storia” contro la cosca Piromalli di Gioia Tauro. Arrestato a Caracas, in Venezuela, nel luglio del 2012 dopo quattro anni di latitanza, Micciché era ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria un faccendiere di professione, l’uomo dai mille volti che avrebbe fatto da ...

Roma. Quarantenne Morto in piazza della Radio : investitore ubriaco : Non c’è stato nulla da fare per il centauro di 45 anni che si è scontrato contro un furgone a Roma. La vittima era alla guida di un Honda Sh quando ha avuto un incidente contro un furgoncino Renault Master. L’incidente…Continua a leggere →

Mafia cinese - a Roma la centrale della Triade : 'Chi è contro di noi è Morto' : È un capo dei capi con gli occhi a mandorla, ma altrettanto temuto e violento. È stato arrestato ieri, in un condominio di viale Marconi: Naizhong Zhang, 57 anni, sposato, un figlio, al vertice della ...

Roma - scontro tra auto e moto sul Gra : Morto centauro : Anas comunica che sul Grande Raccordo Anulare di Roma si registrano code in carreggiata interna in prossimità dell'uscita A1/Firenze, a causa di un incidente. Al momento si transita solo in corsia di ...

Cadono alberi per il vento forte : un Morto a Vicenza. Attimi di paura a Roma : un ferito. Il maltempo manda i treni in tilt : Un anziano di 60 anni residente a a Lusiana, uno dei comuni dell'Altopiano di Asiago (Vicenza), è morto dopo essere stato travolto da un tronco di grosso fusto, che l'ha colpito in...

Roma - poliziotto Morto in Tangenziale - indagato l'automobilista : guardrail sotto sequestro : Le fasce arancioni, le luci segnaletiche, i sigilli e il cartello Area sottoposta a sequestro. La procura ha, infatti, sequestrato il tratto di guard rail sulla Tangenziale, all'altezza dello svincolo ...

Giallo a Roma - uomo trovato Morto sui binari : Servizio interrotto sulla Roma-Lido per un cadavere sui binari all'altezza della fermata di Eur Magliana. L'ipotesi è che la vittima possa essere stata investita da un treno: si tratta di un uomo di ...

Roma - poliziotto Morto in Tangenziale : la procura indaga sui guardrail killer : I guardrail come ghigliottine. I motociclisti che schizzano per un incidente finiscono decapitati dalle lame taglienti e malmesse delle barriere di protezione. Trappole della strada su cui indagherà ...

Roma. Morto in un incidente Gianluca De Santis ispettore di polizia in servizio alla Questura : Tragico sinistro stradale mortale sulla tangenziale Est all’altezza dell’uscita per viale Etiopia, in direzione stadio Olimpico. Si sono scontrate una Ford e una Suzuki. Il centauro Gianluca De Santis, 45 anni, ispettore di polizia in servizio alla Questura di Roma, è…Continua a leggere →

