Miss Italia | Manuela è Miss 365 | amo Grey' s Anatomy

Potenza - Manuela Matera è la prima Miss Italia dell anno : La reginetta è stata eletta durante una serata a Saint Vincent condotta da Francesco Facchinetti, con la complicità di Linda Pani, in diretta streaming sul sito di Miss Italia e sulla pagina Facebook ...

Manuela Matera nuova MISS 365. A Miss Italia - Basilicata batte Campania : Proprio per essere al passo dei tempi, per l'occasione Miss Italia non ha voluto trasmettere questo evento tramite un'emittente televisiva, ma con una diretta streaming, partita dalla propria pagina ...

Miss Italia - a Saint Vincent la finale social per eleggere la prima finalista LA DIRETTA : di Rita Vecchio Miss 365. E il primo concorso di bellezza dell'anno che eleggerà la prima Miss finalista di Miss Italia il prossimo settembre è pronto. A condurre, Francesco Facchinetti. La serata ...

Miss Italia - finale social per eleggere la prima finalista La diretta : Miss 365. E il primo concorso di bellezza dell'anno che eleggerà la prima Miss finalista di Miss Italia il prossimo settembre è pronto. A condurre, Francesco Facchinetti. La serata sarà in diretta ...

Pmi italiane - la ComMissione Europea pensa al Sud Italia : ... ha dichiarato: 'Rivolgendosi specificamente alle piccole imprese dell'Italia meridionale e migliorandone l'accesso ai finanziamenti, i cinque accordi firmati oggi stimoleranno l'economia di tutto il ...

Corbellati Missile - italiana l'auto più veloce al mondo su strada? : Si chiama Corbellati Missile la nuova hypercar italiana che si propone di raggiungere e superare i 500 km/h di velocità massima, segnando così il nuovo record del mondo per una vettura stradale. La famiglia Corbellati, da 70 anni creatori di gioielli, artisti e appassionati d'arte, ha deciso di intraprendere un percorso nuovo e pieno di sfide […]

Adriano Galliani dà le diMissioni da presidente di Mediaset Premium. Pronta la candidatura al Senato con Forza Italia : Adriano Galliani ha dato le sue dimissioni dalla carica di presidente di Mediaset Premium. Già nell'aria da giorni, la decisione dell'ex amministratore delegato del Milan, da luglio al vertice della pay tv del Biscione, è collegata all'imminente accettazione della candidatura con Forza Italia al Senato, con ogni probabilità in Lombardia. Il ruolo di presidente della società che utilizza le frequenze tv in concessione ...

Miss ITALIA. RAFFAELLO TONON PRESIDENTE DI GIURIA DI Miss 365 A SAINT-VINCENT : (mi-lorenteggio.com) Sarà RAFFAELLO TONON, noto opinionista del piccolo schermo, il PRESIDENTE di GIURIA di 'MISS 365', l'evento che eleggerà la Prima MISS dell'Anno di MISS Italia 2018, in streaming dalle ore 21 sul sito e sulla pagina Facebook del concorso di bellezza, oltre che su numerosi portali e siti web che hanno deciso di ospitare la diretta. 'Sono un amico del Concorso e di ...

Miss Italia - sindaco Saint-Vincent punta a ospitare finali : Qui domani sarà eletta, in diretta streaming sul sito e sul profilo facebook del concorso, Miss 365 - la prima Miss dell'anno, che avrà per la prima volta un pass direttamente per la serata finale di ...

Miss Italia - a Saint-Vincent è caccia alla prima finalista dell'anno : ecco chi sono le candidate : Mamme, influencer e studentesse di master. sono 22 le bellissime che, da tutta la Penisola, sono arrivate a Saint-Vincent con un unico grande sogno: conquistare l'accesso alla Finale di Miss Italia. ...

La napoletana Marika Ferrarelli finalista a Miss Italia 365 : napoletana doc, bellezza mediterranea, carattere forte, rappresenta lo stereotipo della donna che dovrebbe rappresentare l'Italia nel mondo con la sua immagine. Divenuta influencer per caso, Marika ...

Miss Italia - edizione social per elezione della prima reginetta dell'anno : niente tv ma finale in diretta streaming : Selfie, Instagram stories, messaggi WhatsApp e un balletto in stile Musical.ly, app rinominata per l'occasione 'Misscally'. E, ancora una volta, un presentatore che sui social network non manca mai: ...

La Missione italiana anti-trafficanti : in Niger nelle basi degli americani : Vigilia di missioni militari per l’Italia. Si raddoppia l’impegno bilaterale in Libano. Si sta per cominciare in Niger. È questa l’eredità del governo Gentiloni: ridurre progressivamente l’impegno sui fronti lontani quali Afghanistan e Iraq, dove restiamo essenzialmente per onorare la parola con gli americani, e concentrarci sul Mediterraneo e dint...

Italia in Missione di pace in Niger : ma il vero scopo sono Uranio ed appalti : Termini come “missione di pace”, o“esportazione della Democrazia”, sono stati utilizzati dai media Mainstream delle potenze occidentali nel decennio scorso, per convincere l’opinione pubblica che quelle che stavano svolgendo in Medioriente non fossero guerre, ma operazioni militari a fin di bene. E così abbiamo invaso Afghanistan prima ed Iraq poi, spinti dall’onda emotiva dell’11 settembre. Poi toccò anche alla Libia, il che ci ha danneggiato ...