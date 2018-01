Milano | resta in carcere l' uomo che ha preso a sprangate un passante

Milano : arrestata mentre tenta truffa da 10mila euro ad anziana : Milano, 26 gen. (AdnKronos) - Una 22enne di origine polacca, ritenuta responsabile di tentata truffa, è stata arrestata ieri dai carabinieri di Legnano, in provincia di Milano. Gli uomini dell’Arma sono intervenuti su segnalazione del direttore di una banca di Arluno, insospettito dalla richiesta di

Milano - arrestati padre e figlio egiziani per terrorismo. “Il minore era integrato. Per questo lo chiamavano ‘cane'” : Era un “cane”, viveva nel “peccato” perché frequentava una donna italiana, “una sporca”. Nell’estate di due anni fa, Sayed Fayek Shebl Ahmed, ex mujaheddin combattente in Bosnia, parlava così di suo figlio Hamza. Il minore, l’impuro, la “pecora nera” della famiglia perché in guerra non voleva andarci. Mentre il grande Saged Sayed era bravo, l’orgoglio di famiglia perché si era ...

Borsa Milano resta in rialzo - giù banche : ANSA, - Milano, 26 GEN - La Borsa di Milano prosegue in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,17% a 23.757 punti. Dopo un avvio in rialzo le banche invertono la marcia e passano in terreno negativo.

Milano - padre e figlio arrestati per terrorismo : Due cittadini egiziani di 51 e 23 anni, padre e figlio, sono stati arrestati con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo. A far scattare le manette, all'alba di venerdì, sono stati gli agenti della...

Milano - sprangate a passante. Arrestato : 18.15 Un 32enne è stato Arrestato dai carabinieri, a Milano, per aver aggredito senza motivo un 30enne in attesa del tram. E' accusato di tentato omicidio. L'aggressore ha colpito per tre volte con una spranga l'uomo, che si è accasciato a terra ed è stato soccorso dai passanti. E' ricoverato con diverse fratture al cranio, ma non sarebbe in pericolo di vita. Quando il 32enne è stato bloccato era in evidente stato di alterazione. Ha precedenti ...

Milano - arrestato il predatore dei bancomat : assaliva alle spalle le persone intente a prelevare : Dodici colpi, bottino da 18mila euro. I poliziotti di Porta Genova stanno analizzando altri sette episodi

Milano : rapine agli sportelli bancomat - arrestato 58enne : Mialno, 24 gen. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano un rapinatore seriale. L'uomo, un 58enne italiano di origine egiziana, rapinava le sue vittime mentre prelevavano denaro agli sportelli bancomat. Il 58enne è accusato di aver commesso 12 rapine tra marzo 2016 e novembre 2017 per un botti

Foggia Calcio - arrestato il presidente Sannella : l’accusa è riciclaggio. La procura di Milano : “Commissariare il club” : arrestato il presidente Fedele Sannella e la richiesta di un commissario giudiziale per un anno. Nuovi guai per il Foggia Calcio, attualmente impegnato nel campionato di Serie B. L’accusa nei confronti del numero uno del club rossonero è di riciclaggio, la stessa che che aveva portato all’arresto dell’ex vicepresidente della società, Ruggiero Massimo Curci, negli scorsi mesi. I magistrati hanno disposto anche diverse ...

'Ndrangheta - traffico di cocaina tra la Colombia e l'hinterland di Milano - otto arrestati : alcuni vicini al clan Barbaro-Papalia : Le indagini della Finanza, sequestrati otto chili di droga. Il gruppo aveva le basi a Corsico, Assago, Buccinasco e Trezzano