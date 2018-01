Milano In mostra Mi ami la pittura de Milan

L’arte della tavola tra passato e futuro in mostra a Milano : Fino al 15 febbraio 2018 le sale di Palazzo Reale di Milano ospitano la mostra “Convivando – L’arte della tavola tra passato e futuro”, promossa e prodotta da Comune di Milano|Cultura, Palazzo Reale, HOMl, il Salone degli Stili di Vita di Fiera…Continua a leggere →

Milano. A Palazzo Marino la mostra Polvere di stelle : Nell’ambito delle iniziative di “Milano è memoria” in ricordo delle vittime della Shoah, su iniziativa del Consiglio comunale, fino al 2 febbraio Palazzo Marino ospiterà la mostra fotografico-pittorica “Polvere di stelle”. La mostra è realizzata dagli artisti Tom Porta e…Continua a leggere →

Milano in mostra a Milano : Otto foto dalla mostra fotografica collettiva "Prima Visione", che inizia oggi The post Milano in mostra a Milano appeared first on Il Post.

"One Day" di Alessandro Penso in mostra a Officine Fotografiche di Milano : "Il governo italiano sulla questione migranti? Cerchiobottismo" : "Quando sono arrivato a Belgrado ho trovato 1500 persone stipate in vecchi magazzini dismessi. Oltre la metà erano minori non accompagnati, bambini di dodici anni, arrivati soli dal Pakistan e dall'Afghanistan con i contrabbandieri di uomini, che li avevano lasciati lì nel limbo". L'ultima tappa in ordine di tempo è stata la Serbia nel 2017: "One Day", in mostra dal 18 gennaio all'8 febbraio a Officine Fotografiche di ...

Milano. La mostra Dentro Caravaggio visitabile fino al 4 febbraio : La mostra Dentro Caravaggio è stata aperta a Palazzo Reale a Milano il 28 settembre. La sua e la cui chiusura era prevista per domenica 28 gennaio, viene prorogata sino a domenica 4 febbraio. La decisione, visti l’esito straordinario della rassegna…Continua a leggere →

Dal mito alle immagini inviate dalle sonde : a Milano la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso” : Apre a Milano dal 9 febbraio la mostra “Marte. Incontri ravvicinati con il Pianeta Rosso”, promossa da Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci in collaborazione con Agenzia Spaziale Europea, INAF, Leonardo, Thales Alenia Space Italia e National Geographic. La mostra, curata da Viviana Panaccia, vuole raccontare al grande ...

Dagli operai del boom economico agli impiegati 2.0 : la prima ''schiscetta'' in mostra a Milano : E' il piccolo contenitore usato a partire Dagli anni '50 per il pasto casalingo di impiegati ed operai. Per tutto il mese di gennaio, la ''schiscetta''...

23 artisti in mostra a Milano contro i tumori del sangue : ... interattiva e informativa, che aiuterà il pubblico a capire la realtà dei pazienti affetti da mieloma multiplo, né una sala esperienzale tra arte e scienza, con isole multimediali per meglio capire ...

Milano - a un mese dalla mostra al Mudec di Frida Kahlo è già mania : Manca ancora un mese all'apertura della grande mostra che dal 1 febbraio il Mudec dedicherà alla pittrice messicana Frida Kahlo, e a Milano è già scoppiata la "Frida-mania". Molte vetrine di negozi ...

"Milano e la Mala" - in mostra a Milano la storia criminale della “capitale morale d’Italia” : Quattro ergastoli e duecentonovantacinque anni di reclusione: c'era una volta il bel René (Vallanzasca) e i suoi, la banda della Comasina, un curriculum di rapine, sequestri di persona, evasioni e guerre di gang, humus di un "mondo di sotto" fatto di bische, droga e night club. A Milano erano gli anni Settanta della Mala, di Rossano Cochis (unico ancora in vita insieme a Vallanzasca), Francesco Turatello e Luciano Lutring, "il solista del ...

Milano-Bicocca : una mostra fotografica racconta la storia di chi ha scelto di far ricerca in Italia : Cervelli Permanenti è un progetto fotografico dedicato al mondo della scienza, ai suoi protagonisti e alla sua missione più alta: contribuire all'evoluzione della società. Ma è anche un modo per ...

Milano-Bicocca : una mostra fotografica racconta la storia di chi ha scelto di far ricerca in Italia : Hanno scelto di far ricerca in Italia, una mostra fotografica racconta la loro storia. Quattordici ricercatori dell’Università di Milano–Bicocca, a rappresentare tutti i Dipartimenti dell’Ateneo, sono i protagonisti di un viaggio per immagini dedicato all’importanza della ricerca. Un racconto di innovazione e di scoperte, volti di uomini e di donne che stanno contribuendo a fare la storia di Milano–Bicocca. Cervelli Permanenti è un ...

Milano : al Pac in mostra oltre 60 progetti studio Gregotti : Milano, 20 dic. (AdnKronos) - In occasione dei novant’anni di Vittorio Gregotti, il Pac celebra con una mostra antologica, aperta fino all’11 febbraio 2018, la carriera del grande architetto italiano raccontando la sua ampia attività e quella del suo studio in oltre sessant’anni di progetti in Itali

Milano : al via mostra 'Sotto il cielo di cristallo' a castello Sforzesco : Milano, 20 dic. (AdnKronos) - A 150 anni dalla sua inaugurazione, avvenuta il 15 settembre 1867, il castello Sforzesco dedica alla storia della Galleria Vittorio Emanuele II una piccola ma preziosa mostra allestita nella Sala del Tesoro. 'Sotto il cielo di cristallo', questo è il titolo dell’esposiz