Milan Urban food policy pact Sono 163 le città firmatarie

Milano. Nuovi progetti di impresa per sviluppare l’agricoltura periurbana : Da un moderno impianto per la generazione di energia pulita, partendo dagli scarti organici agricoli e del vicino ortomercato, alla coltivazione idroponica dell’alimento del futuro, l’alga spirulina. Dalla realizzazione di un moderno forno condiviso dove produrre pane e prodotti derivati…Continua a leggere →

Milano. L’albero del Duomo dall’8 gennaio diventerà arredo urbano : Sta illuminando da un mese la piazza più importante di Milano: è L’albero di Natale di piazza Duomo, con cui Sky Italia ha reso omaggio alla città, che domenica 7 gennaio sarà spento, in coincidenza del termine delle feste. Migliaia…Continua a leggere →

Milano : l'albero di Natale in piazza Duomo diventerà arredo urbano - : Il legno dell'abete sarà usato per realizzare panchine, sculture e aiuole che saranno collocate nel quartiere Rogoredo-Santa Giulia. L'iniziativa vede la collaborazione di Sky Academy e Politecnico di ...

Natale : seconda vita per albero Sky a Milano - diventerà arredo urbano (2) : (AdnKronos) - Già la prossima settimana il Politecnico di Milano inviterà i suoi studenti della Scuola di design a partecipare all’iniziativa presentando dei progetti che saranno successivamente valutati da un’apposita giuria. I componenti della giuria sono: Luisa Collina (preside della Scuola di de

Natale : seconda vita per albero Sky a Milano - diventerà arredo urbano : Milano, 4 gen. (AdnKronos) - Dopo aver illuminato piazza Duomo a Milano, dall’8 gennaio l'albero di Natale, con cui Sky Italia ha reso omaggio alla città, si prepara a diventare un arredo urbano a disposizione di tutti. Domenica 7 gennaio sarà spento e già dall’8 gennaio dall’albero saranno tolte tu

Milano - l'albero di Natale di piazza Duomo diventa arredo urbano : Milano, 4 gen. (askanews) Sta illuminando da un mese la piazza più importante di Milano: è l'albero di Natale di piazza Duomo, con cui Sky Italia ha reso omaggio alla città, che domenica 7 gennaio ...

8 buoni motivi per entrare da Urban Outfitters Milano : Millennial, baby-boomer, generazione Y, Z e Wii tutti presenti all’apertura del primo store in Italia di Urban Outfitters. Il 13 Dicembre, infatti, il lifestyle retailer americano ha inaugurato il suo flagship store a Milano, in piazza San Babila; proprio in quei locali che storicamente hanno ospitato e lanciato destination store come Fiorucci e H&M in Italia. Quattro piani, 1.300 metri quadrati di esposizione, una combinazione ...

A Milano il primo museo di arte urbana aumentata : Milano ha un nuovo museo, diffuso, a cielo aperto: si chiama MAUA ed è il primo museo di arte urbana aumentata, nato per proporre itinerari culturali inediti, fuori dal centro e dai più tradizionali circuiti dell’arte. Cinquanta opere di street…Continua a leggere →

La moda ottimista di Urban Outfitters sbarca a Milano : Era da tempo che il cartello new opening campeggiava sulle vetrine oscurate del mega palazzo in San Babila a Milano, che fino a poco fa era occupato dal colosso svedese H&M, e prima ancora dal mitico Fiorucci. Finalmente il momento ieri è arrivato: Urban Outfitters ha inaugurato il suo primo monomarca sul territorio italiano. L’amatissimo lifestyle retailer fondato nel 1970 negli USA è diventato una potenza e sta conquistando anche ...

Urban Outfitters apre a Milano - : Succederà ancora che se vai nello store di New York, potrai tornare con qualcosa di unico, non omologato per tutti gli store nel mondo. La sezione denim è davvero ampia, offre tanti modelli per ...

Delpini : logica della decima per rinascita urbanistica Milano : Milano, 6 dic. (askanews) 'La logica della decima può arricchire il movimento di rinascita, urbanistica e non solo, che tutti respiriamo come una promessa di bene qui a Milano'. È il suggerimento dell'...

Boeri : “Milano può raddoppiare il numero dei suoi alberi diventando capitale europea della Forestazione urbana” : Intervenendo oggi alla III edizione degli Stati Generali del Verde Pubblico, promossa dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico e dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e che per la prima volta fa tappa a Milano grazie anche al supporto di Assofloro Lombardia, Stefano Boeri ha ripreso la visione di una Milano Verde lanciata qualche settimana fa dal Sindaco Sala proponendo che Milano diventi, da qui al 2030, ...