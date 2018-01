Milan | Nesta su Bonucci | “Si è caricato di troppe responsabilità”

: RT @footballitalia: Alessandro Nesta on Leonardo Bonucci and Alessio Romagnoli struggles at #ACMilan - eugeneshamir : RT @footballitalia: Alessandro Nesta on Leonardo Bonucci and Alessio Romagnoli struggles at #ACMilan - rossonero_fans : RT @footballitalia: Alessandro Nesta on Leonardo Bonucci and Alessio Romagnoli struggles at #ACMilan - giuroc80 : RT @arseldk96: Diciamo 2-3 anni ben fatti da Gattuso , poi se ne va e arrivo io . Al Milan non si puo dire di no . @Nesta quanto mi manchi… - PrimeArmidris : RT @footballitalia: Alessandro Nesta on Leonardo Bonucci and Alessio Romagnoli struggles at #ACMilan - PrimeArmidris : RT @footballitalia: Alessandro Nesta has advice for Simone Inzaghi and Gennaro Gattuso -

Leggi la notizia su serieanews

(Di sabato 27 gennaio 2018)su: “Si èdiresponsabilità” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...SU– Ildi Gattuso giocherà domani contro la Lazio. Due squadre nelle quali ha giocato un grande ex difensore italiano, ovvero Alessandro. “? SCELTA CORAGGIOSA, MA…” Il doppio ex, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del trasferimento didalla Juventus al: “La scelta di passare …su: “Si èdiresponsabilità” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro...