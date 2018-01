Milan | Gattuso | ' Pochi gol? Altre le priorità Serve una gara perfetta con la Lazio'

Serie A - Milan-Lazio : la conferenza stampa di Gattuso LIVE : Dalle 14 seguiremo insieme e in diretta la conferenza stampa di Rino Gattuso, allenatore del Milan. Nella 22giornata, i rossoneri affronteranno la Lazio a San Siro ( domenica, ore 18 diretta Sky Sport 1 HD ), in una sfida che può rappresentare una svolta per i padroni di casa e, sull'altro fronte, confermare invece l'ottimo momento di forma per gli uomini di Simone Inzaghi. Le ultime sulle ...

Milan - Gattuso si affida al fattore K : Difesa a quattro e dinamismo sono due degli ingredienti che hanno riportato il Milan in una condizione fisica, tecnico e tattica migliore rispetto a 60 giorni fa. Secondo la Gazzetta dello sport, è migliorata anche l'intesa tra i protagonisti in campo come Kalinic e Kessie: 'La capacità del croato di allungare le difese avversarie e di giocare di sponda si è combinata perfettamente con ...

Milan - Bonaventura : "Bravo Gattuso - non serve cambiare allenatore" : Intervistato da 'Premium Sport', il centrocampista del Milan incensa il tecnico rossonero: ' Gattuso non ha nulla da invidiare per idee e metodo di lavoro ai grandi tecnici. Ha bisogno di risultati e ...

Milan - Bonaventura : 'Gattuso non ha da invidiare nulla a nessuno' : Intervista alla mezzala rossonera Bonaventura: 'Gattuso è riuscito a dare a noi tutti una grande voglia di migliorare, un'unità di intenti importante' Intervistato da ' Il Corriere dello Sport ' di oggi, Giacomo Bonaventura, alla quarta annata al Milan, ha analizzato la stagione della squadra rossonera , in ripresa nelle ultime gare. In particolare, il giocatore ha esaltato il lavoro ...

Bonaventura - che schiaffi a Montella : tesse le lodi di Gattuso e svela cosa non andava nel Milan : Giacomo Bonaventura ha le idee chiare su chi dovrebbe essere l’allenatore della prossima stagione del Milan: Ringhio Gattuso. In un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista rossonero tesse le lodi del tecnico calabrese rifilando stoccate a Montella: “Uno, magari, vorrebbe Guardiola o un top come allenatore… Ma Gattuso non ha nulla da invidiare a nessuno come metodo di lavoro. Comunque cambiare ...

Maldini mai banale : il consiglio al Milan su Gattuso e una bordata alla Figc : A margine della mostra ‘Il mito del calcio delle sue due vecchie squadre e dei progetti futuri’, Paolo Maldini ha rilasciato interessanti dichiarazioni alla ‘Gazzetta dello Sport’. Molti i temi toccati a cominciare da un consiglio al Milan in merito a Gattuso: “Rino sta dando idee di gioco e sta trasmettendo le sue convinzioni. Si vede anche dall’intensità degli allenamenti. Si è trovato in una situazione ...

Milan - senti Marocchi : 'Gattuso deve far capire una cosa alla dirigenza' : Dagli studi di Sky Marocchi lancia un messaggio al mondo Milan: 'Rino è un'ancora di salvezza per i suoi giocatori. È successo qualcosa di buono con il suo arrivo sulla panchina del Milan, non ci sono aspettative enormi, se non quelle di capirci ...

Calciomercato Milan/ News - Gattuso come Conte : la società pensa alla conferma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: la società meneghina starebbe pensando di confermare Gennaro Gattuso, fino a poco fa solo un traghettatore(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Kessie ha grandi qualità - non servono acquisti' : Intervenuto a Rai Radio Uno nel corso della trasmissione Radio Anch'io Lo Sport , assieme a Marcello Lippi, l'allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato dell'attuale situazione della squadra: 'Cosa è cambiato? Dobbiamo pensare partita dopo partita perché a livello ...

Milan - Gattuso : “Sono a casa - spero di rimanere” : Milan, Gattuso: “Sono a casa, spero di rimanere” Grazie alla vittoria di Cagliari, la seconda di fila, il suo Milan sale al 7° posto e avvicina l’Europa. Continua a leggere L'articolo Milan, Gattuso: “Sono a casa, spero di rimanere” sembra essere il primo su NewsGo.

Calciomercato Milan/ News - Gattuso glissa sul suo futuro : non ci penso ora (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero. Gattuso glissa sul suo futuro in rossonero: spero di rimanere qui ma in realtà...".(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 12:46:00 GMT)

Milan-Gattuso - umiltà e sacrifici : questa squadra ha il suo dna : Milan-Gattuso, umiltà e sacrifici: questa squadra ha il suo dna Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Gattuso- Un Milan cinico e spietato espugna la Sardegna Arena e porta a casa tre punti fondamentali in ottica Europa. Un Milan tutt’altro che perfetto, ma con grande voglia di mettersi in gioco, migliorarsi e cercare un cambio di marcia deciso in ...

CALCIOMERCATO Milan/ News - sirene cinesi per i big di Gattuso - ma la dirigenza... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero. sirene cinesi per Kalinic, Andre Silva e Biglia ma la dirigenza li ritiene sempre incedibili.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:36:00 GMT)

Gattuso : 'Il Milan è casa mia - spero di restare a lungo. Sulla Champions...' : Gennaro Gattuso , tecnico del Milan , parla a Radio Anch'io Lo Sport , tornando Sulla vittoria di ieri sera sul Cagliari e sul mercato rossonero: 'Dobbiamo andare avanti così, stiamo crescendo a livello mentale e fisico, ma dobbiamo continuare a lavorare. Devo ...