Microsoft Band 3 | ecco il wearable impermeabile che non vedrà mai luce

Ward : "Microsoft non abbandonerà i videogiochi. Ci sono stati diversi momenti in cui avrebbe potuto farlo" : Per una compagnia che come Microsoft non vive di certo di soli videogiochi e non ha necessariamente bisogno di questa particolare divisione per riuscire a mantenersi in salute, uscire dal mercato non è di certo impossibile e probabilmente il pensiero ha sfiorato la mente di qualche dirigente in più di un'occasione.Microsoft si trova ancora al proprio posto con Xbox One e Xbox One X ma continuerà a essere un attore importante dell'industria ...