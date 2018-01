Meteo Italia | molte nubi oggi | ma la pioggia - PREVISIONI

Che tempo fa? Le previsioni Meteo per oggi e per domenica sull'Italia : oggi sabato 27 gennaio le previsioni meteo indicano ancora piogge al Nord, specie settori centro-occidentali, e sulle coste della Toscana, con occasionali temporali. Neve sulle Alpi sopra i 1000 metri. Le previsioni meteo di oggi nel...

Previsioni Meteo Febbraio 2018 - verso la riscossa dell’inverno : tanto freddo - gelo e neve in pianura anche sull’Italia! : Previsioni Meteo Febbraio 2018 – Si fanno sempre più concrete le prospettive di svolta fredda e invernale per gran parte d’Europa nel prossimo mese di Febbraio, con l’Italia tra gli obiettivi principali. Da diversi giorni, la redazione di MeteoWeb, utilizzando le tecniche di indagine più all’avanguardia su parametri oceanici e nella medio-alta-atmosfera, annuncia ai propri lettori, per di più in assoluta esclusiva, che questo inverno ...

Previsioni Meteo Febbraio 2018 - la tendenza a lungo termine : il gelido Burian potrebbe arrivare davvero - ma non in tutt’Italia : Previsioni Meteo Febbraio – Inizierà tra una settimana esatta il mese di Febbraio, l’ultimo dell’inverno Meteorologico 2017/2018: dopo i Giorni della Merla condizionati da un anticiclone molto mite in tutto il Paese, la situazione potrebbe cambiare proprio nel primo weekend del nuovo mese, tra Venerdì 2 e Domenica 4 Febbraio. Una tendenza sempre più insistente negli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, che ...

Previsioni Meteo : il grande freddo in rotta verso l'Europa a inizio Febbraio. Italia ai margini : I modelli matematici di previsione continuano a mostrare scenari interessanti per l'inizio di Febbraio: l'inverno potrebbe fare la voce grossa e regalare un periodo decisamente freddo dopo un Gennaio...

Meteo - oggi sole su tutta Italia. Da domani piogge al Nord per tutto il week-end : ecco dove : Un mercoledì soleggiato in tutta Italia , da Nord a Sud. Da domani, però, al Nord-Ovest dovrebbero arrivare le prime piogge, con le precipitazioni che poi aumenteranno d'intensità su tutta l'Italia ...

Previsioni Meteo - continua il caldo anomalo in tutt’Italia : l’Appennino non è mai stato così privo di Neve a Gennaio! : 1/10 ...

Meteo : Febbraio parte in grande stile. Possibili ondate di freddo e neve sull'Italia : Dopo il maltempo atlantico possibile arrivo del freddo artico! Arriva la neve a bassa quota Le ultimissime sui primi giorni di Febbraio. Meteo/ L'inverno sembra essere letteralmente andato in...

Previsioni Meteo - un ”super Anticiclone” torna ad abbracciare l’Italia in vista dei Giorni della Merla ma attenzione a Febbraio - l’Inverno potrebbe prendersi una grande rivincita : 1/21 ...

Previsioni Meteo - inizio settimana col caldo anomalo in tutt’Italia. Martedì 23 qualche pioggia in Calabria e Sicilia - sole e temperature in ulteriore aumento altrove : 1/7 ...

Meteo Italia : fine gennaio inizio febbraio all'insegna del freddo : Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio l'inverno dovrebbe fare sul serio sull'intera Penisola. Dopo il primo mese dell'anno piuttosto mite, sul BelPaese dovrebbe arrivare il freddo, ma quello vero. Fin'ora il brutto tempo sembrava aver girato alla larga dal nostra paese, addirittura le temperature rigide si erano fatte sentire più nel mese di dicembre piuttosto che a gennaio. Anche se in realtà, secondo alcuni dati statistici, gennaio è ...

Allerta Meteo - Domenica estrema sull’Italia : forte vento dalle Alpi alla Sicilia - caldo anomalo al Nord e maltempo al Sud [LIVE] : 1/18 ...

Previsioni Meteo - prepariamoci al “Grande Anticiclone” di fine Gennaio : 1040hPa sull’Italia! Intanto il caldo aumenta - oggi +19°C in Sicilia e +16°C in pianura Padana [DATI] : Previsioni Meteo – L’Italia si prepara ad un “Grande Anticiclone” per fine Gennaio: l’alta pressione delle Azzorre si stanzierà sul Mediterraneo per tutta la prossima settimana, con valori di oltre 1035hPa proprio tra l’Italia e i Balcani (dove si toccheranno punte di 1040hPa) tra 23 e 25 Gennaio. Un’anomalia impressionante, perchè uno scenario del genere è tipico della situazione barica estiva ...

Meteo - nel weekend piogge e freddo sull'Italia. Dalla prossima settimana torna il sereno : freddo e piogge su gran parte dell'Italia in questo weekend . Secondo IlMeteo.it , una veloce perturbazione seminerà piogge e locali temporali dal Centro verso il Sud. Antonio Sanò, direttore e ...

Previsioni Meteo - clamoroso ribaltone dei modelli : l’irruzione fredda del weekend lambirà soltanto l’Italia con effetti marginali - Inverno italiano ancora in stand-by : 1/21 ...