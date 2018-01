Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigano ancora sulla legge Fornero

Silvio Berlusconi e Matteo Salvini litigano per la Fornero : 'Al Cav dico patti chiari e amicizia lunga' : 'A Berlusconi dico patti chiari, amicizia lunga . Via la legge Fornero . È il primo punto del programma del centro-destra che abbiamo firmato tutti'. Va giù duro Matteo Salvini , replicando all'...

Matteo Salvini - ecco dove si candiderà il leader della Lega : l'elenco di tutti i leghisti confermati : Matteo Salvini in corsa al Senato e conferma della candidatura di Umberto Bossi. È questo l'orientamento emerso dalle riunioni dei vertici leghisti in via Bellerio in vista delle politiche del 4 marzo.

Matteo Salvini può perdere la guida della Lega : il ricorso - al suo posto può tornare Umberto Bossi : La decisione sul futuro di Matteo Salvini come segretario della Lega arriverà entro lunedì. Il giudice della prima sezione civile di Milano, Nicola Di Plotti , si è riservato sul ricorso d'urgenza ...

Luigi Di Maio - lo scenario sul governo grillino con Matteo Salvini : il primo test con l'elezione dei presidenti delle Camere : A sentire oggi i commenti di Matteo Salvini su una possibile alleanza tra Lega e Movimento Cinque Stelle, l'ipotesi sembra quasi fantascienza, anzi a dirla con le parole del leghista pura 'fantasia'. ...

Treno deragliato Pioltello - Matteo Salvini : 'Colpa dei tagli del governo'. E il Pd lo insulta : 'Sciacallo' : Sciagura ferroviaria a Milano, dove a Pioltello è deragliato un Treno di pendolari proveniente da Cremona : il bilancio è di 3 morti, tutte donne, e decine di feriti. Una sciagura che ha colpito un ...

Emma Bonino - l'insulto a Matteo Salvini e Attilio Fontana : 'Chi parla di razza è razzista' : Ancora lei, ancora Emma Bonino che spara ad alzo zero contro la Lega e i suoi leader. Nel mirino ci sono ancora Attilio Fontana per la frase sulla razza bianca e, di conseguenza, anche Matteo Salvini ,...

Per conquistare il Sud Matteo Salvini preferisce l'usato sicuro : La seconda leghista campana candidata viene pure lei dal mondo della destra, precisamente da Alleanza Nazionale. Giuseppina Castiello - detta Pina - è stata eletta a Montecitorio nel 2013 con il Pdl, ...

A«diMartedì» la leadership nel centrodestra - Matteo Salvini ospite da Floris Diretta : I temi più caldi della campagna elettorale, a poco più di 40 giorni dal voto, le promesse sul fisco, sulle pensioni, la sfida tra i leader del centrodestra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per la leadership della coalizione

Cécile Kyenge attacca Matteo Salvini : "Un razzista. E adesso denunciami pure" : Oggi abbiamo bisogno di una politica conciliante '. ' Salvini può benissimo dire che gli italiani non sono razzisti -ha detto l'europarlamentare- ma il punto è: la Lega è un partito razzista oppure ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi sul tetto al 3% : 'Non esiste - prima gli italiani' : Tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi volano metaforici stracci. Nel centrodestra si apre un nuovo fronte, un durissimo scontro sul tetto del 3% imposto dall'Europa. Lunedì, il Cavaliere a Bruxelles ...

Matteo Salvini ha detto che la Lega è «l’unico antidoto al razzismo» : Il segretario della Lega Nord ha risposto al presidente della CEI Gualtiero Bassetti, che aveva fatto un discorso contro la xenofobia The post Matteo Salvini ha detto che la Lega è «l’unico antidoto al razzismo» appeared first on Il Post.

Matteo Salvini : 'Giulia Bongiorno ministro della Giustizia? Sarebbe bello' : Giorno dopo giorno, il governo del futuro prende corpo. Almeno in ipotesi. L'ultimo tassello lo mette Matteo Salvini, il quale ha dichiarato: ' Giulia Bongiorno ministro della Giustizia? Sarebbe bello.