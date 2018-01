Maria De Filippi contro Eleonora a C’è posta per te | la conduttrice indignata dal

GERRY SCOTTI / Maria De Filippi? L'ammiro - il rispetto e la stima che c'è tra noi è evidente : GERRY SCOTTI parla della sua carriera televisiva e dei progetti per il suo futuro in un'intervista. Tante le soddisfazioni, ma ci sono sogni da realizzare e non manca qualche rimpianto...(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:17:00 GMT)

Maria De Filippi paragona Alessandra Celentano a Gemma Galgani : Alessandra Celentano come Gemma Galgani: le parole di Maria De Filippi Durante la puntata di oggi di Amici Alessandra Celentano ha richiesto la sfida tra Valentina e Orion. La faccia della professoressa del programma è stata molto criticata ironicamente da Maria De Filippi, che l’ha alla fine paragonata anche a Gemma Galgani. Cosa è accaduto veramente oggi in diretta? La Celentano ha inizialmente affermato che voleva vedere Orion, da ...

La nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi - dal cambio di regolamento all’ingresso di Irama nella scuola : Gli allievi del talent di Mediaset si affrontano in una nuova sfida a squadre ad Amici di Maria De Filippi, nel corso dell'appuntamento pomeridiano di sabato 27 gennaio. La sfida a squadre di sabato 27 gennaio si è articolata come al solito in tre prove ciascuna, ma la squadra perdente avrà un elemento che andrà in sfida immediata. Maria ha precisato che rischia l'eliminazione soltanto chi si esibisce. Non sono previste giustificazioni, ed a ...

Irama ad Amici di Maria De Filippi da concorrente : dopo Sanremo e il contratto strappato - una seconda occasione (video) : Non è uno scherzo: Irama ad Amici di Maria De Filippi è ufficialmente un concorrente del programma. Il giovane artista è stato presentato oggi, sabato 27 gennaio, su Canale 5 ed è stato proposto alla commissione di canto. Irama è reduce da Sanremo, categoria delle Nuove Proposte, ha vinto il Coca Cola Summer Festival nel circuito Giovani ed aveva un contratto discografico con Warner Music. Il suo successo sembrava ben tangibile e confermato ...

Nuovo programma di Maria de Filippi su Totti e Laura Pausini : sostituirà House Party : Non ci sarà House Party: il Nuovo programma di Maria De Filippi sarà su Francesco Totti e Laura Pausini. I dettagli sono in via di definizione, ma non dovrebbe mancare molto e potremo scoprire tutto sulla trasmissione che sostituirà House Party. Già questa è stata una novità nella sua prima edizione, Maria si è divertita a far festa con i suoi ospiti che portavano un po' di sé sul palco e raccontavano aneddoti, si prestavano a giochi e si ...

Cancellato un bel programma di Maria De Filippi : ecco il nuovo programma che lo sostituirà : Non ci sarà House Party: il nuovo programma di Maria De Filippi sarà su Francesco Totti e Laura Pausini. I dettagli sono in via di definizione, ma non dovrebbe mancare molto e potremo scoprire tutto sulla trasmissione che sostituirà House Party. Già questa è stata una novità nella sua prima edizione, Maria si è divertita a far festa con i suoi ospiti che portavano un po' di sé sul palco e raccontavano aneddoti, si prestavano a giochi e si ...

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio : sfide - ospiti e concorrenti a rischio eliminazione : Amici di Maria De Filippi del 27 gennaio vedrà in sfida nuovi concorrenti che disputeranno nuove prove per continuare a essere nella classe del talent show di Canale 5. La sfida a squadre procederà come ogni settimana. Il Ferro in sfida contro il Fuoco, una la squadra vincitrice e tutti gli altri concorrenti a rischio eliminazione, sottoposti al giudizio dei docenti del programma in base alla relativa categoria di appartenenza. Ci sono ...

C'è posta per te con Maria de Filippi c'è Ilary Blasi e i giocatori della Roma : La trasmissione sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma web Canale 5 e in replica grazie a Mediaset on demand . C'è posta per te: le storie e i superospiti della terza puntata Puntata ...

Stefano De Martino/ È amore con Gilda Ambrosio? "No - non sono innamorato" - e su Maria De Filippi... : Stefano De Martino, l'inviato de L'Isola dei Famosi 2018 sta con Gilda Ambrosio? Lui svela in un'intervista rilasciata a Oggi: "No, non sono innamorato, nessuna scossa al momento".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 17:02:00 GMT)

ANTONELLA CLERICI/ "Non dormivo la notte per colpa di Maria De Filippi!" (L'Intervista) : ANTONELLA CLERICI, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:31:00 GMT)

Maria De Filippi/ Francesco Totti e Laura Pausini protagonisti del nuovo programma tv al posto di house party? : Maria De Filippi sta studiando un nuovo programma al posto di house Party: due puntate monografiche su Canale 5 con protagonisti Francesco Totti e Laura Pausini(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 16:25:00 GMT)

Laura Pausini con Maria De Filippi in un nuovo programma di Canale5? Le prime indiscrezioni : Laura Pausini con Maria De Filippi nella nuova versione di House Party? Queste le prime indiscrezioni su una possibile revisione della formula del programma andato in onda a fine 2016, con la partecipazione proprio dell'artista di Solarolo. La conduttrice di punta di Mediaset starebbe quindi lavorando a una nuova formula di House Party, in sole due puntate, nelle quali racconterà la storia di un personaggio a 360°. Sembra che la nuova ...

BOOM! Maria De Filippi racconterà Francesco Totti e Laura Pausini su Canale 5 : Francesco Totti e Maria De Filippi Maria De Filippi stavolta non fa festa, ma racconta. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi che la prevista seconda edizione di House Party, infatti, cederà il posto ad un nuovo progetto in due puntate che in qualche modo nasce dalle ceneri della precedente esperienza. Il nuovo show della De Filippi vedrà al centro della scena un ospite diverso per ciascuna puntata che la padrona di casa racconterà a 360 ...

Amici 17/ Maurizio Costanzo e Daria Bignardi lodano la punizione scelta da Maria De Filippi : Amici 17, anticipazioni 26 gennaio 2018. Luca Vismara a rischio eliminazione! Sabato fuori dalla scuola? Per Rudy Zerbi occupa "un posto abusivamente".(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 12:16:00 GMT)