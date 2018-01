Maldini dubbioso | Non so quando il Milan tornerà ad essere grande

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di sabato 27 gennaio 2018) Paoloè uno dei giocatori più rappresentativi della storia del. L'ex capitano di mille battaglie è uno dei giocatori più vincenti della storia del calcio, e sempre con i rossoneri, e inoltre è il recordman di presenze in Serie A con 647 gettoni., ai microfoni di Radio 24, ha parlato deldi Gattuso ammettendo di non saperee se: "il? Non ne ho assolutamente idea".è poi entrato nello specifico: "Mi sembra che le premesse di questo nuovo progetto per ora non siano molto promettenti e quindi purtroppo bisogna aspettare. Questa cosa è partita già coldi Berlusconi, non è un problema solo della nuova dirigenza, il problema è che più si aspetta, più la vetta è lontana e più anni ci metti a raggiungerla. Secondo me, cinque anni fa, sei anni fa ilera lì tra le prime ...